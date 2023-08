wansview Webcam 1080P: in sconto del 57%!

La Webcam 1080p di wansiew è in sconto del 57% su Amazon. Scopriamo insieme questo prodotto e le sue funzionalità

Siete alla ricerca di una webcam di alta qualità per migliorare le vostre videochiamate e le sessioni di streaming? La nuova webcam 1080P USB è la soluzione che stavate cercando. Con una risoluzione di 1080P e un obiettivo da 2 Megapixel, questa webcam offre immagini nitide e dettagliate per un’esperienza visiva coinvolgente. Grazie alla tecnologia di compressione H.264, la webcam offre una visione fantastica a 30fps, garantendo immagini fluide e nitide.

Il grandangolo di 90° assicura una migliore visuale, permettendovi di catturare più dettagli e di coinvolgere facilmente più partecipanti nelle vostre videochiamate. Con questa webcam, non dovrete preoccuparvi di complicati processi di installazione. Basta collegarla tramite USB 2.0 e in soli 5 minuti sarete pronti a iniziare. La clip regolabile di 180° e l’obiettivo regolabile di 75° vi offrono la flessibilità di montare la webcam su qualsiasi dispositivo: laptop, treppiede, desktop, schermo LCD o semplicemente su una scrivania.

wansview Webcam 1080P: sconto e dettagli!

Il microfono stereo integrato cattura chiaramente l’audio fino a 20 piedi di distanza, garantendo una comunicazione chiara. Con la funzione di cancellazione dei rumori, potete godervi conversazioni fluide senza distrazioni. Inoltre, la correzione automatica della luce garantisce immagini luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. La nostra webcam è compatibile con una varietà di software video come Skype, Zoom, Facetime, Facebook e YouTube, rendendola perfetta per studi online, streaming, conferenze, giochi e registrazioni.

(in offerta su amazon.it) wansview Webcam 1080P con Microfono, Webcam PC Laptop Desktop Computer USB 2.0 con Clip Regolabile per Videochiamate, Studi, Registrazione e Giochi… ◆【Webcam 1080P USB con Immagine ad alta definizione da 2 Megapixel】 La webcam per PC è dotata di una risoluzione 1080P e di un obiettivo da 2 Megapixel. Grazie alla tecnologia avanzata di compressione H.264, la webcam ti offre un tempo fantastico con immagine nitida a 30fps e una migliore visualizzazione con un grandangolo di 90°.

Supporta diversi sistemi operativi come Windows, Mac OS e Android Smart TV. E il nostro servizio clienti è sempre a vostra disposizione per risolvere qualsiasi problema. Se desiderate un’esperienza di videochiamata e streaming migliorata con immagini chiare e audio nitido, la webcam 1080P USB è la scelta ideale. Rendete le vostre comunicazioni online più coinvolgenti e efficienti con questa soluzione versatile e user-friendly.

