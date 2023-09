Hisense: svelati i nuovi frigoriferi single door ChillFridge Pro

Hisense svela i nuovi frigoriferi single door ChillFridge Pro. Mix perfetto di design, prestazioni e funzionalità, i nuovi frigoriferi Hisense donano un tocco di eleganza a ogni cucina

Hisense ha presentato la sua nuova serie di frigoriferi single door ChillFridge Pro, progettati per offrire un mix di design, prestazioni e funzionalità avanzate. Questi frigoriferi non solo aggiungono un tocco di eleganza a qualsiasi cucina, ma promettono anche praticità e una migliore conservazione dei cibi. Prestano grande attenzione ai dettagli e alla sicurezza, presentano illuminazione a LED e sono compatti e facili da posizionare.

La nuova linea di frigoriferi single door ChillFridge Pro è disponibile in varianti di colore rosso, silver e black. Con un design raffinato caratterizzato da una linea curva sulla porta che conferisce loro un aspetto moderno ed elegante, adatto a qualsiasi stile di arredamento. Inoltre, una cover in metallo posta sul retro contribuisce a una robustezza ed eleganza uniche.

Dettagli sui nuovi frigoriferi single door ChillFridge Pro di Hisense

Questi frigoriferi offrono un ampio scomparto refrigerante con una porta trasparente che permette di vedere il contenuto senza dover aprire la porta, mantenendo così la temperatura interna costante. Inoltre, dispongono di un pulsante di sbrinamento per rimuovere facilmente l’accumulo di ghiaccio e garantire prestazioni ottimali. I ripiani in vetro temperato sono stabili e facili da pulire, in grado di sostenere anche i contenitori più pesanti.

Un balconcino XXL offre spazio aggiuntivo per oggetti voluminosi, e il cassetto per frutta e verdura aiuta a mantenere gli alimenti freschi più a lungo. Nonostante le dimensioni esterne compatte (51,5 x 51,4 x 107,9 cm), questi frigoriferi offrono una capienza netta di 151 litri. Inoltre, i modelli RR220 e RR106 includono una zona freezer a tre zone con una temperatura di -18°C.

Il sistema di illuminazione a LED offre una visione chiara del contenuto del frigorifero su tutti gli scaffali, contribuendo anche al risparmio energetico. Inoltre, questi frigoriferi sono protetti da sbalzi di tensione, garantendo un funzionamento continuo anche in caso di fluttuazioni di potenza nella rete. La serie ChillFridge Pro di Hisense è classificata in classe E e offre un equilibrio tra design moderno, funzionalità avanzate, sicurezza e bassa rumorosità, rendendoli ideali per le esigenze delle famiglie italiane.

Disponibilità

La nuova gamma di frigoriferi single door ChillFridge Pro è già disponibile in Italia a prezzi consigliati di:

299,00 euro per i modelli RR106

329,00 euro per i modelli RR198

349,00 euro per il modello RR220

