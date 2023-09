Overland-Tandberg: estesa la garanzia per le soluzioni a nastro delle serie NEOxl e NEOs

Overland-Tandberg estende la garanzia per le soluzioni a nastro delle serie NEOxl e NEOs che, sempre di più, rappresentano le soluzioni ideali per l’archiviazione a lungo termine d’ingenti quantità dati

La tech company Overland-Tandberg opera nel settore dello storage e conta oltre 10.000 partner in più di 100 paesi in tutto il mondo. Ha annunciato l’estensione della garanzia per le sue soluzioni a nastro delle serie NEOxl e NEOs. Overland-Tandberg ha deciso di prolungare la garanzia standard delle sue librerie a nastro. Queste sono sempre più riconosciute come soluzioni ideali per l’archiviazione a lungo termine di grandi quantità di dati, con l’obiettivo di stabilire un nuovo standard di eccellenza.

In particolare, per le soluzioni rackmount robotizzate NEOxl 40 e NEOxl 80, l’azienda ha deciso di estendere la garanzia standard a tre anni attraverso il programma OverlandCare Silver. Questo programma prevede interventi on-site entro un giorno lavorativo da parte di tecnici specializzati per la sostituzione di parti o l’invio delle stesse per consentire la sostituzione da parte dell’utente; sempre entro un giorno lavorativo. Per quanto riguarda le soluzioni a nastro NEOs T24 e i NEOs StorageLoader, Overland-Tandberg offre una garanzia standard tramite la formula OverlandCare Bronze. Questa prevede la sostituzione avanzata delle parti entro due giorni lavorativi.

Overland-Tandberg estende la garanzia per le soluzioni a nastro delle serie NEOxl e NEOs: I dettagli

Sia per le proposte della serie NEOxl che per quelle della serie NEOs, Overland-Tandberg offre anche la possibilità, durante l’acquisto, di estendere la garanzia fino a cinque anni. Questa opzione permette di evitare la preoccupazione di dover ricordare la scadenza e il rinnovo della copertura, proteggendo così da costi imprevisti che potrebbero incidere sul budget.

Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, ha sottolineato che l’obiettivo dell’azienda è quello di consentire alle organizzazioni di gestire e proteggere in modo adeguato il loro patrimonio di dati e asset digitali. L’estensione della garanzia per le soluzioni a nastro delle serie NEOxl e NEOs è quindi un passo naturale nel percorso dell’azienda verso l’eccellenza; e sarà sicuramente apprezzato dai partner e dalle aziende che si affidano alle loro soluzioni.

