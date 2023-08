Migliori sedie da ufficio | Agosto 2023

In quest’articolo, andremo a conoscere le migliori sedie da ufficio. Soprattutto, capiremo come scegliere quella che per noi possa essere la migliore e che rispecchi le caratteristiche di cui abbiamo bisogno

Con tanti modelli a disposizione, quando parliamo delle migliori sedie da ufficio non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sono davvero tante, tra sedute operative, sedie ergonomiche e regolabili, poltrone da ufficio, poltrone direzionali, eleganti sedie in pelle, di ogni genere e prezzi. È davvero difficile, trovandoci di fronte a questa vasta scelta, fare una classifica delle migliori sedie o poltrone d’ufficio. In questa guida, andrò a spiegarvi cosa nono le sedie da ufficio e come scegliere quella giusta per noi. Inoltre, proverò a schiarivi un po’ le idee e, a rendere la vostra scelta meno ardua.

Cosa sono le sedie da ufficio?

Una sedia da ufficio, o sedia da scrivania, è un tipo di sedia progettata per l’uso su una scrivania in un ufficio. Di solito è una sedia girevole, con un set di ruote per la mobilità e regolabile in altezza (clicca qui per maggiori info). Le sedie ufficio a norma di legge devono innanzitutto essere comode, stabili e permettere al dipendente libertà di movimento. Evitando, allo stesso tempo, lo scivolamento in avanti e altre situazioni di pericolo. Quando si decide di acquistare una sedia da ufficio, si va in contro ad una vastità di tipologia, che possono scoraggiarci e farci sembrare la scelta impossibile.

Tipi di sedie da lavoro | Migliori sedie da ufficio

Tra le varie tipologie abbiamo:

Sedie ergonomiche: la sedia ergonomica è una particolare sedia progettata seguendo i principi dell’ergonomia.

Deve essere stabile, permettere all’utilizzatore libertà di movimenti nonché una posizione comoda. Deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. Sedie da ufficio operative: Le sedute operative, invece, sono le poltrone studiate per gli operatori che trascorrono molto tempo seduti alla scrivania, tra computer e telefono, e che non hanno esigenze particolari di rappresentanza in pubblico.

Come scegliere la giusta per te | Migliori sedie da ufficio

Potresti non averci mai pensato, ma se soffri spesso di mal di schiena e dolori articolari, probabilmente una delle cause principali è la postura che assumi quando stai seduto alla scrivania. Oppure, potrebbe semplicemente dipendere proprio dal fatto che passi diverso tempo in posizione seduta. Proprio per questo motivo, l’acquisto di una sedia ergonomica, che possa assicurare il giusto sostegno al tuo corpo, è una decisione saggia che sicuramente ti aiuterà a stare meglio. Prima di procedere all’acquisto e avventurarti ad indagare tutte le sedie da ufficio in offerta, devi valutare la tua altezza e quella della scrivania alla quale ti siedi più spesso. In questo modo potrai optare per un modello che consenta un più ampio numero di regolazioni, e potrai davvero adattare lo schienale alle tue esigenze.

Per individuare le migliori sedie da ufficio, i requisiti base per la scelta sono sicuramente la possibilità di modificare l’altezza della seduta e l’inclinazione dello schienale. Quest’ultimo dovrebbe misurare almeno tra i 30 e i 50 centimetri. In questo modo potrai inserire la sedia più comodamente sotto la scrivania e trovarti alla giusta distanza dal ripiano, dalla tastiera e dal mouse, evitando di ritrovarti ad assumere posizioni scomode e spesso dannose.

Braccioli: si o no? | Migliori sedie da ufficio

Un altro aspetto da valutare è l’eventuale presenza dei braccioli. Essi sono un elemento tanto utile quanto sottovalutato, spesso e volentieri. Se solitamente necessiti di una certa libertà di movimento, non solo dovresti preferire un modello dotato di ruote, ma anche evitare i braccioli, i quali potrebbero rappresentare un ostacolo e risultare anche piuttosto scomodi. Se al contrario invece utilizzi il computer, i braccioli rappresentano un valido supporto per i tuoi avambracci, e comprare un modello che consenta anche di regolarli in altezza è sicuramente una saggia idea.

A prescindere dall’uso che ne farai, la sedia deve risultare comoda in ogni stazione. Freddo o caldo non devono quindi rappresentare un particolare problema per la tua nuova sedia. Per questo motivo, potresti preferire una sedia in ecopelle, magari dotata di inserti in tessuto che riescano ad evitare una sudorazione eccessiva. Il tessuto migliore è sicuramente quello traspirante, che assicura una buona dispersione del calore e che dunque rende la sedia fresca anche nelle stagioni più calde. Ciò non sarebbe invece possibile in caso di materiali quali cuoio o pelle.

Costo | Migliori sedie da ufficio

Inoltre, uno dei principali motivi che determina il costo delle sedie da ufficio è il tipo di materiali utilizzati nonché la quantità di regolazioni disponibili. Soprattutto se hai qualche kg di troppo, una buona sedia da ufficio deve avere un telaio robusto, meglio se in acciaio, rotelle assemblate e fissate con cura e un’imbottitura che sostenga i lombi e, in generale, anche le persone più robuste. In commercio, comunque troverai anche delle sedie un po’ più particolari. Esse si riveleranno perfette qualora necessitassi di un prodotto specifico, magari perché soffri di problemi più seri legati alla schiena o alle articolazioni. In questo caso, sul mercato puoi trovare sedie ad hoc, realizzate con accessori che potrebbero apparire inusuali. ma che sono particolarmente indicati per aiutarti ad assumere una postura corretta.

Alcuni di questi accessori, che sicuramente ti sarà già capitato di vedere in giro, sono il poggia ginocchia, ma anche vari ed eventuali supporti aggiuntivi per la schiena, con diverse sedute alternative o con sostegno a dondolo. Quest’ultimo può sembrare una scelta davvero strana, poiché ricorda la vecchia sedia della nonna, ma si rivelerà perfetto per evitare che il bacino resti fermo per troppe ore di seguito. Ciò è importantissimo, soprattutto se non hai modo di muoverti spesso o di andare in palestra almeno tre volte a settimana per sgranchire i muscoli.

Comodità e confort | Migliori sedie da ufficio

È necessario però tenere sempre in considerazione il fatto che le sedie di questo tipo non debbano aiutarti a rilassarti, ma piuttosto impedirti di assumere atteggiamenti fisici scorretti e dannosi per la schiena. Per questo motivo, un modello troppo comodo probabilmente non è la scelta migliore, anche se inizialmente potrebbe sembrare il contrario, perché la tensione generata da una postura inadeguata tende ad accumularsi maggiormente quando assumi una posizione eccessivamente confortevole. Sul momento ovviamente non te ne accorgi, ma ciò potrebbe contribuire a mal di schiena, dolori alla zona cervicale, e altri disagi anche più gravi. Adesso che sai come scegliere la tua nuova sedia, diamo un’occhiata a qualche ultimo consiglio utile, che ti aiuterà ad ottenere sempre il meglio dalla tua poltrona.

Consigli d’uso | Migliori sedie da ufficio

Una delle prime cose che deve garantire una sedia di questo tipo, è il corretto sostegno alla zona lombare. Questo è sicuramente il primo modo per evitare il mal di schiena. Spesso si tende a non dar peso ad una cosa del genere ma, con il trascorrere degli anni, questi piccoli disagi inascoltati possono evolvere anche in dolori cronici o in vere e proprie patologie. Lo stesso vale per i disagi legati alla zona cervicale, ancora molto sottovalutata da tanti utenti. Se già soffri di questi problemi, è sempre bene consultare prima un medico, che potrebbe suggerirti una terapia supplementare da fare, oltre all’acquisto della sedia giusta per te.

Ovviamente, per poterti accogliere al meglio, la sedia deve essere in grado di supportare il tuo peso, qualunque esso sia, ciò significa che il telaio della sedia deve essere resistente, robusto. Bisogna innanzitutto verificare il carico massimo che la poltrona da te scelta può sopportare, tenendo soprattutto presente che i modelli più economici, nel migliore dei casi, arrivano a sostenere 100 kg. Alcuni modelli non superano i 110 kg, ma cercando con attenzione e pazienza, sicuramente riuscirai a portarti a casa una sedia capace di resistere anche a pesi fino ai 150 kg. Occhio alle rotelle: se esse sono stabili e robuste, allora la sedia può davvero reggere il peso indicato sulle sue caratteristiche.

FlexiSpot, la soluzione | Migliori sedie da ufficio

Dopo tutte queste informazioni e chiarimenti, siamo pronti per scegliere la sedia che fa per noi. A venirci incontro in questa difficile scelta, ci pensa uno dei migliori siti in ambito di sedie da ufficio o da gaming. Parliamo di FlexiSpot, quello che, secondo il mio modesto parere, è il miglio sito che tratta l’argomento e che offre una vasta vetrina di prodotti che fanno al nostro caso.

Come già detto, stilare una classifica per capire quale sia la migliore sedia/poltrona da ufficio/lavoro è davvero dura, ma ci abbiamo provato lo stesso. Abbiamo stilato una classifica sui migliori prodotti disponibili, basandoci sui modelli più venduti e richiesti. Così da capire qual è (secondo i consumatori) la miglior sedia da ufficio. Se vuoi rinnovare l’arredamento della tua azienda o del tuo studio (d’ufficio o a casa) e vuoi investire in prodotti di qualità, questa guida sarà ti aiuterà in quest’ardua scelta.

BS1

Una delle migliori sedie da ufficio in assoluto in quanto a ergonomia e comfort. La BS1, grazie alle sue caratteristiche, si è posizionata in vetta alla nostra classifica. Completamente regolabile e con un design accattivante, ha riscosso un grande successo tra gli utenti, e soprattutto tra i clienti di FlexiSpot. È sempre più richiesta per la sua versatilità. È dotata di qualsiasi comfort, come braccioli regolabili in altezza, comodo sedile imbottito, per altro regolabile in profondità. Ed ancora, il poggiatesta anch’esso regolabile, il sedile imbottito, lo schienale ergonomico e la robusta struttura in alluminio. Questi elementi contribuiscono a fare di questo modello una delle sedie da ufficio più amate.

BS2

Al secondo posto nella nostra classifica delle migliori sedie da ufficio. Comfort, regolabilità degli elementi che la compongono, qualità dei materiali di fabbricazione uniti al design la rendono una delle migliori sedie da ufficio. Il meccanismo di inclinazione sincronizzata di cui è dotata, i braccioli e il sedile regolabili, così come il poggiatesta, la rendono adatta all’uso prolungato. Una seduta per altro molto resistente, oltre che di qualità. Sia la copertura posteriore dello schienale, sia la struttura dei braccioli e della base sono in alluminio massiccio, non in plastica come la maggior parte delle sedute che trovi nei negozi. È sicuramente una delle migliori sedie da ufficio ergonomiche che sono in circolazione, acquistabile sempre su FlexiSpot.

Marcus

Al terzo posto della nostra speciale classifica. La sedia Marcus, di IKEA, è una delle più vendute ed apprezzate dagli utilizzatori. Offre 10 anni di garanzia. Il meccanismo d’inclinazione è regolabile e si può bloccare in diverse posizioni, per offrirti una stabilità ottimale. Le rotelle di sicurezza hanno un meccanismo di bloccaggio, sensibile alla pressione, che tiene ferma la sedia quando ti alzi e si sblocca automaticamente quando ti siedi. Inoltre, questa sedia ti offre una seduta confortevole grazie all’altezza regolabile. La tua schiena ha il sostegno e il sollievo di cui ha bisogno grazie al supporto lombare integrato. Il materiale a rete dello schienale favorisce l’aerazione.

Alvin pro

Incredibile sedia da ufficio con 4 anni di garanzia, è al quarto posto della nostra classifica. Il comodo sedile in tessuto e lo schienale con rivestimento a rete traspirante contribuiscono a rendere questo bellissimo modello la migliore sedia da ufficio in quanto a versatilità. Dettaglio molto amato della Alvin Pro è l’innovativo design correggi-postura: ecco perchè è un modello specialmente consigliato per prevenire problemi alla schiena.

Carina max

Una delle migliori sedie da ufficio rivestite in vera pelle. Modello dallo stile elegante, facilmente adattabile a tutti gli ambienti di lavoro, dotato di sostegno lombare, struttura resistente, braccioli regolabili e poggiatesta. Insomma, un gioiellino di sedia da ufficio. Disponibile in pelle o nella versione in tessuto con schienale in rete traspirante. Molto richiesta, grazie al design elegante e contemporaneo, si piazza al sesto posto.

Lady Sitness

E’ la sedia per ufficio “ingannevole”. Non fatevi ingannare dallo stile apparentemente semplice: questa poltrona da ufficio in realtà è una delle migliori sedie da ufficio. Infatti questa è dotata di caratteristiche uniche. La comodissima seduta con imbottitura spessa e le sue forme ergonomiche coccolano i nostri clienti da sempre. Disponibile in colori vivaci, porterà sicuramente un tocco di allegria in ufficio.

Villa

Forse la migliore tra le poltrone da ufficio. Richiestissima per il suo design classico, conferirà un tocco professionale al tuo studio. Con questa imponente poltrona dalla comoda imbottitura e il poggiatesta integrato, proviamo a rendono ai nostri clienti le giornate in ufficio più leggere, o per lo meno, più comode. Dettaglio che piace molto è il fatto che si può abbinare al modello VILLA V, per arredare la sala d’attesa e rendere il tuo studio professionale e super elegante.

Airport

Una delle sedie per computer più richieste. Meravigliosa sedia per computer ergonomica, disponibile con sedile in rete o in pelle, ricorre alla tecnologia più avanzata del settore per regalarti un’esperienza unica. Grazie a questa sedia ufficio potrai restare comodamente seduto per ore lavorando alla scrivania sentendoti bene e in forma, anche dopo una lunga giornata.

Ambasciata

Uno dei modelli più consigliati. Il suo design è unico, classico e allo stesso tempo moderno ed esclusivo. Lo stile è veramente elegante e nobile: richiama l’aspetto delle poltrone degli alti dirigenti newyorkesi. L’ideale per trasmettere un’impressione di serietà e classe ai clienti della tua azienda e i colori crema, marrone, bordeaux e nero in cui è disponibile ne segnano decisamente la sua eleganza.

Migliori sedie da ufficio, pronti all’acquisto?

E voi? cosa ne pensate? siete d’accordo con la nostra classifica delle migliori sedie da ufficio? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).