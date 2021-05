Realme Narzo 30: annunciato ufficialmente

Realme svela l’esistenza del suo nuovo Narzo 30, smartphone medio gamma dotato di SoC Mediatek Helio G95 e display da 6,5″ FHD+ a 90Hz

Con il nuovo Realme Narzo 30 l’azienda cinese intende riempire quel gap tra la fascia entry level rappresentata dal Narzo 30A e quella medio/alta occupata dal Narzo 30 Pro. Questa nuova proposta è equipaggiata con un SoC Mediatek Helio G95, 6GB di memoria RAM ed una mastodontica batteria da 5000mAh. Sarà disponibile a partire dal 20 Maggio solo, però, in Malesia.

Realme Narzo 30: scheda tecnica

Il nuovo dispositivo monta a bordo:

Display: LCD IPS da 6,5″ FHD+ (1080x2400p) con refresh rate fino a 90Hz , 405PPI , luminosità di picco 580nits ;

da con refresh rate fino a , , luminosità di picco ; CPU: SoC MediaTek Helio G95 ;

; GPU: Mali-G76 3EEMC4 ;

; RAM: 6GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.1 espandibile tramite slot MicroSD fino a 256GB ;

per archiviazione interna di tipo espandibile tramite slot fino a ; fotocamera posteriore: principale da 48MP , ottica con apertura f/1.8 + sensore macro da 2MP + sensore Bianco e Nero da 2MP ;

, ottica con apertura f/1.8 + sensore macro da + sensore Bianco e Nero da ; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 4G, WiFi Dual Band (2,4/5GHz) 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, GPS/AGPS/GLONASS/BEIDOU ;

; batteria: 5000 mAh , supporto ricarica rapida Dart Charge a 30W (caricabatteria da 30W incluso );

, supporto ricarica rapida Dart Charge a (caricabatteria da ); dimensioni: 162,3 x 75,4 x 9,4mm ;

; peso: 192g ;

; colori: Racing Blue, Racing Silver ;

; OS: Realme UI 2.0 basata su Android 11 ;

; Prezzo: ~158€

Realme Narzo 30: analisi

E’ uno smartphone capace di fronteggiare qualunque richiesta non eccessivamente pesante per il processore. Il SoC MediaTek Helio G95 insieme ai 6GB di memoria RAM saranno in grado di gestire il sistema con assoluta fluidità in gran parte delle circostanze. Potrà eseguire applicazioni videoludiche con scioltezza, magari non con il massimo dei dettagli grafici, ma per il prezzo a cui viene venduto non si può essere pretenziosi. Il display IPS LCD da 6,5″ FHD+ potrà contare su un refresh rate fino a 90Hz, ovvero su una maggiore nitidezza dei caratteri durante lo scorrimento di un documento o di una pagina web.

A proposito della connettività, non ha il modem 5G, ma in compenso il supporto alle reti 4G LTE sarà più che sufficiente in termini di velocità di download/upload dei propri file. Il comparto fotografico è di discreto livello grazie al sensore principale posteriore da 48MP, ma ovviamente la qualità fotografica non potrà competere con dispositivi di fascia alta o premium. Il sistema operativo poggerà sul più recente Android 11 tramite personalizzazione Realme UI 2.0. In merito all’autonomia, infine, potrà puntare ai 2 giorni grazie alla capacità della batteria di 5000mAh. Da segnalare la presenza in confezione di un caricabatteria da 30W.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di fascia media di Realme? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.