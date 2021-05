Recensione NAS Asustor Lockerstor 2: networking semplice e veloce

Recensione NAS Asustor Lockerstor 2. Un piccolo NAS che nasconde diverse sorprese, potenza e affidabilità con supporto ad unità M.2

Ciò che colpisce di questo NAS sono le sue dimensioni, compatto e completo, offre tutto il necessario senza compromessi, stiamo palando del nuovo NAS Asustor Lockerstor 2 nome in codice AS6602T, che vedremo in questa recensione.

Asustor, azienda appartenente al gruppo ASUSTek specializzata in soluzioni di storage per il settore, ha sviluppato questo modello con l’obiettivo di offrire un giusto compromesso tra una soluzione professionale in grado di offrire maggiori slot e maggiore elasticità per l’espansione, ed un modello che potesse andar bene un po’ per tutti, anche per piccole aziende. Nonostante le dimensioni non manca nulla al nuovo NAS Asustor, presenti due schede di rete da 2,5Gbit, oltre a due hard disk si possono installare anche due SSD sia come volume indipendente o cache. Scopriamo di più nella recensione completa.

Networking semplice e veloce | Recensione NAS Asustor Lockerstor 2

Il NAS arriva in un package completo e curato nel minimo dettaglio, nulla da dire. Lo scatolo è completo anche di piccole inserzioni per favorire l’estrazione del NAS stesso.

Troviamo all’interno due cavi LAN di tipo CAT 5e, l’alimentatore esterno da 65W, e, i relativi cavi di alimentazione. Troviamo inoltre diversi manuali di istruzione per una corretta istallazione e configurazione, e le viti che serviranno per installare gli hard disk all’interno dei relativi slot. Il sistema è stato testato con dischi WD Red da 3.5 pollici, forniti da Western Digital, e sono i NASware 3.0 da 6 TB.

Ma veniamo al NAS, che è davvero ben curato e costruito.

Unboxing e specifiche tecniche | Recensione NAS Asustor Lockerstor 2

Con il nuovo Lockerstor 2 possiamo fare affidamento al processore Intel Celeron J4125. Un processore della famiglia Gemini Lake. Una CPU con architettura quad core che riesce tranquillamente a gestire il flusso dei dati e la piattaforma software utilizzata, la frequenza di clock di 2 GHz, ma in modalità Turbo Boost arriva a toccare i 2,7 GHz a fronte di un TDP di soli 10Watt. Dunque, un’ottima gestione dei consumi.

Inoltre, il processore è affiancato dalla memoria di tipo DDR4-2400 per 2 GB di RAM. Il NAS può supportare sino a 16 TB di memoria di archiviazione. Per la configurazione potrete far affidamento al classico sistema striping RAID 0, o in mirroring RAID 1. Anche se, per un assicurarvi una maggior ridondanza dati, limitando i rischi di malfunzionamento e perdita degli hard disk, sarebbe consigliato sfruttare due hard disk uguali configurati in RAID 1. Presente anche la modalità JBOD (Just a Bunch Of Drivers) per configurare singoli dischi.

Andando avanti troviamo scoviamo che nella parte posteriore abbiamo due connettori di rete a 2,5Gbit. Inoltre abbiamo due porte USB Type-A 3.1 Gen1. Le due schede di rete permettono di sfruttare una banda in parallelo, funzionando in questo modo potrete accedere ad un bandwidth pari a 5 Gbps.

Dal punto di vista del design, Lockerstor 2 AS6602T è molto simile alle generazioni precedenti di NAS Asustor. Questa soluzione a 2 vani presenta uno chassis come anticipato molto robusto, quasi esclusivamente realizzato in metallo. Questo porta un leggero aumento di rumorosità in fasi operative, ma certamente aiuta nel mantenere fresca la zona dei drive, e aiuta dunque nella dissipazione.

Nella parte frontale abbiamo in alto a sinistra il tasto di accensione, al quale è anche presente un led di indicazione, accanto ad un altro led di indicazione, posto appena al di sotto, che indica lo stato di attività dei dischi. In basso a sinistra troviamo il led di indicazione per le due reti. Inoltre, troviamo anche una porta USB 3.0. I carrelli sono molto stabili e resistenti, come anche il sistema di montaggio e smontaggio. Nella parte inferiore abbiamo invece quattro piedini di gomma, e sono presenti due zone forate per favorire l’areazione ai lati del NAS.

Le conclusioni

Il NAS dispone del sistema software chiamato Asustor Control Center, ben realizzato e completo di istruzioni in italiano. Davvero facile ed intuitivo. Questo software vi permetterà dopo una breve configurazione guidata iniziale, di accedere ad Asustor Data Master. È un sistema operativo che si basa su Linux, e che gestisce tutto il sistema del NAS Lockerstor 2. Diversi sono gli strumenti che vengono messi a disposizione dal software, come la possibilità di effettuare diversi backup a cadenza automatica. Il sistema mette inoltre a disposizione differenti App, anche per una condivisione dei dati utili all’azienda come al privato.

Il NAS Asustor AS6602T basa la sua forza sull’hardware ma soprattutto sul software, che riceve frequenti aggiornamenti per garantire che funzioni al meglio, oltre a mantenersi aggiornato con patch di sicurezza e versioni delle applicazioni.

Ottima anche la gestione di sicurezza, grazie alla crittografia AES 256bit fornita dall’hardware, o l’antivirus integrato che collabora con gli applicativi Download Center, Virtual Machines, Network Management e Mail Server.

La sua natura multipiattaforma permette di trasmettere film 4K in streaming sul tuo televisore, tablet o smartphone senza problemi. Il NAS può anche decodificare i video compressi alla risoluzione originale, più alta, durante la riproduzione del film. Con l’inclusione di Dual m.2 e 2.5Gbe nella loro piattaforma entry-level di fascia media, i consumatori e le aziende hanno un’opzione conveniente per l’implementazione della tecnologia multi-gigabit nella loro casa o ufficio. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.