The Falconeer Warrior Edition: annunciata l’uscita su PS4, PS5 e Switch

Il gioco open world con rapidi combattimenti aerei arriverà questa estate. É stata infatti annunciata l’uscita di The Falconeer per console PS4, PS5 e Switch

Il gioco è tutt’ora disponibile su PC e console Microsoft. Tuttavia, oggi è stato annunciata l’uscita di The Falconeer anche su console PS4, PS5 e Nintendo Switch. Il titolo, sviluppato da un unica persona, ovvero Tomas Sala, è un open world a tema battaglie aeree. Si caratterizza, oltre che per un gameplay rapido, reattivo e veloce, anche per una particolare ambientazione fantasy.

The Falconeer: annunciata l’uscita per PS4, PS5 e Switch

La Warrior Edition di The Falconeer include tutti gli update, sia gratis che a pagamento. Preparatevi ad avere al lancio tutti i precedenti DLC, inclusi The Kraken, The Hunter e Atun’s Folly. Inoltre potrete giocare sin dal giorno di lancio anche l’ultimo DLC Edge of the World e apprezzare la nuova re registrazione dei voice over del gioco. Edge of the World includerà nuove mappe, missioni, storie e item. Naturalmente questo DLC sarà disponibile anche per Xbox e PC. Sviluppato da Tomas Sala, il titolo è un rpg con combattimenti aerei ambientato in un open world fantasy pieno di nemici differenti.

Gli eventi si svolgono a seguito di quella che è chiamata la “Grande Ursee“e giocherete nei panni di un falconiere sopra un’infinita distesa di acqua. Come navigatore dei cieli, sarete equipaggiati con armi a lunga gittata e entrerete in competizione con fazioni rivali per svelare i misteriosi segreti nascosti nei fondali dell’Ursee. Nel gioco potrete far parte di una delle quattro fazioni disponibili e combattere contro le altre sulle spalle di un uccello da guerra. Il gioco è disponibile già per console Xbox e PC. Oggi è stata annunciata l’uscita di The Falconeer per PS4 oltre che per PS5 e Switch.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime news restate sulle pagine di tuttoteK.