eSIM Vodafone: il lancio della nuova tecnologia è imminente

Le eSIM Vodafone sono in arrivo e per acquistare la SIM virtuale o convertirne una fisica basterà versare soltanto un euro. Vediamo insieme la nuova tecnologia e come acquistarla

Iniziamo col definire la eSIM ovvero embedded SIM, scheda telefonica a circuito integrato. La caratteristica principale è l’assenza del supporto fisico visto che vengono installate direttamente nel dispositivo. Questo permette, in primis, di risparmiare sulla plastica — in quanto del tutto assente — e consente di installare la nuova eSIM anche su dispositivi wearable. Scopriamo insieme l’iniziativa di Vodafone.

eSIM Vodafone: ad un passo dal lancio

Stando ai rumor, la nuova tecnologia sembra essere ormai alle porte perché presso i punti vendita Vodafone iniziano ad apparire i primi pezzi. L’azienda voleva limitare l’utilizzo della tecnica di comunicazione soltanto ai dispositivi Apple Watch ma sembra essere intenzionata a cambiare. Offrirà a tutti la possibilità di acquistare la eSIM, in negozio fisico e online, al prezzo di 1€. L’importo sarà identico sia per chi chiederà un nuovo numero sia per chi convertirà da una SIM fisica ad una virtuale.

L’attivazione avverrà utilizzando il proprio smartphone per inquadrare un codice QR univoco, così da rendere le operazioni facili, rapide e alla portata di tutti. La particolarità è la possibilità di riutilizzare la SIM virtuale, così da poter utilizzare il codice QR per associare il numero ad un nuovo smartphone oppure dissociare il numero da un vecchio smartphone — senza costi aggiuntivi. Non appena sarà possibile, Vodafone fornirà le nuove SIM ai suoi clienti. In tal modo sarà possibile accedere alle proprie offerte voce e dati senza la necessità di una SIM fisica.

