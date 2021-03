Back 4 Blood: uscita rinviata e annunciata la closed beta

L’uscita di Back 4 Blood, l’atteso seguito spirituale Left 4 Dead, è stata rinviata, scopriamo insieme quando

Vi è molta attesa da parte dei fan nei confronti del nuovo progetto dei Turtle Rock Studios. Presentato con un trailer la prima volta ai Game Awards 2020, il progetto ha suscitato fin da subito molta attenzione mediatica, in quanto visto come seguito spirituale di Left 4 Dead, anch’esso sviluppato dallo stesso studio, ma i cui diritti appartengono tutt’ora a Valve. Ebbene, l’uscita di Back 4 Blood, originariamente programmata per il 22 giugno di quest’anno, è stata rinviata.

L’uscita rinviata di Back 4 Blood è stata affiancata anche da una buona notizia

L’annuncio è stato fatto tramite il profilo Twitter ufficiale dedicato a Back 4 Blood: il gioco uscirà non più a giugno, bensì il 12 ottobre 2021. Ciò significa quindi che i fan dovranno rimanere un po’ di più in attesa. Non tutto il male vien per nuocere però: infatti, insieme alla notizia del rinvio, è stato anche annunciato che vi sarà una open beta prevista per l’estate di quest’anno. Coloro quindi che sono rimasti delusi dall’uscita rinviata di Back 4 Blood, non rimarranno in fin dei conti totalmente a mani vuote.

Già una closed alpha si era svolta a dicembre 2020. Ricordiamo che Back 4 Blood avrà come gameplay la stessa base già ben collaudata di Left 4 Dead e Left 4 Dead 2: esso sarà quindi principalmente un gioco cooperativo a 4 giocatori in cui si affronteranno enormi orde di zombie. Oltre al classico sistema di gameplay, sarà presente anche una nuova aggiunte, ovvero quella delle carte. Le carte sono dei bonus che i giocatori dovranno selezionare prima dell’inizio della partita, per poter giocare al meglio delle proprie potenzialità; vi saranno anche carte malus, che potranno essere usate dall’IA per complicare la vita ai giocatori.

Per continuare ad essere aggiornati riguardo a Back 4 Blood e altre notizie sul mondo dei videogiochi, rimanete sintonizzati su tuttoteK.