Offerta Prova Vodafone: primo mese della rete a 5 euro

L‘offerta Prova Vodafone ritorna, con un prezzo di 5 euro per tutto il primo mese. Vediamo tutti i particolari dell’offerta

Ritorna Prova Vodafone, l’offerta che permette di provare la rete Vodafone per un mese al modico prezzo di 5€. Il prezzo include il primo mese dell’offerta, il costo e l’attivazione della SIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Offerta Prova Vodafone: i piani tariffari

L’iniziativa permette di scegliere un piano tariffario compatibile e provare la qualità della rete Vodafone per un mese, con la possibilità di disdire senza preoccupazioni. I piani tariffari compatibili sono: Vodafone Special, Special 10, 20, 50, 100. Tutti e 5 offrono minuti ed SMS illimitati verso numeri nazionali e il costo del primo mese è di 5€. Le differenze tra i piani sono la quantità di GB di traffico dati in 4G — passando da un minimo di 10GB ad un massimo di 100GB — e il costo del rinnovo dopo il mese di prova.

Vodafone Special include 50GB di traffico e il rinnovo dal secondo mese è pari a 7€, solamente per clienti provenienti da CoopVoce, Tiscali, PosteMobile e Fastweb. Special 10 contiene 10GB di traffico e il rinnovo a 15€ per i clienti che attivano un nuovo numero. Il piano Special 20 fornisce 20GB di dati e il costo del rinnovo è di 10€ per i clienti under 25. Special 50 propone 50GB di navigazione e un costo di 10€ per i clienti provenienti da TIM, Kena Mobile e Tiscali, 15€ per i clienti provenienti da altri operatori. In più è presente il costo di attivazione pari a 12€, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Infine Special 100 fornisce 100GB di rete in 4G e un costo di rinnovo pari a 10€ per clienti Illiad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali.

Tabella riassuntiva

Offerta Minuti/SMS GB traffico Rinnovo Condizioni Special Illimitati verso numeri nazionali 50 7€ CoopVoce, Tiscali, PosteMobile, Fastweb Special 10 Illimitati verso numeri nazionali 10 15€ Nuovo numero Special 20 Illimitati verso numeri nazionali 20 10€ Clienti Under 25 Special 50 Illimitati verso numeri nazionali 50 10€ TIM, Kena Mobile, Tiscali, CoopVoce + 12€ attivazione Special 100 Illimitati verso numeri nazionali 100 10€ Illiad, Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce

Cosa ve ne pare dell’offerta proposta da Vodafone? Attiverete l’offerta oppure avete Vodafone come gestore attuale? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna news o video-recensione.