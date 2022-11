Mario Kart 8 Deluxe: in arrivo il Booster Course Pass

Mario Kart 8 Deluxe è un titolo che non ha bisogno certo di presentazioni, ma solo di nuovi percorsi perciò tenetevi forte per l’arrivo del Booster Course Pass

Gli ultimi aggiornamenti dei percorsi di Mario Kart 8 Deluxe sono stati tra gli argomenti di cui ci siamo maggiormente occupati negli ultimi giorni, oltre a qualche occhiata in salsa retrogaming ai capitoli precedenti della serie, ed ora possiamo finalmente svelare quali sono quelli in arrivo a dicembre grazie al Booster Course Pass!

Mario Kart 8 Deluxe: ecco i nuovi percorsi di dicembre

Come avrete ben capito, di Mario Kart 8 Deluxe ne abbiamo parlato in lungo ed in largo. Dalla nostra recensione più approfondita, che potete trovare qui, fino al record di circa 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il titolo di corse per eccellenza della Grande N non è mai stato così in forma come oggi. Veniamo dunque al Booster Course Pass (visibile anche nel trailer che vi lasciamo qui sotto)!

Si scaldino i motori e ci si allinei sulla linea di partenza perché lo start è stato fissato al 7 dicembre con l’arrivo, su Nintendo Switch, della Rock e della Moon Cup. La Rock Cup conterrà i percorsi Tour London Loop (da Tour), Boo Lake (da Super Circuit), Rocky Rock Mountain (da 3DS) e Maple Treeway (da Wii).

La Moon Cup, invece, include Tour Berlin Byways (da Tour), Peach Gardens (da DS), Merry Mountain (sempre da Tour) e Rainbow Road (anche questo dal capitolo per Nintendo 3DS). Vi ricordiamo inoltre che il Booster Course Pass è già compreso nell’abbonamento del servizio Nintendo Switch Online + Expansion Pack oppure lo si può acquistare per soli 24,99€!

Comunque sia, mentre aspettiamo di far partire i nostri folli bolidi in questi nuovissimi percorsi, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?