Mario Kart 8 Deluxe: superate le 50 milioni di copie vendute

Gli amanti dei titoli Nintendo e di corsa non si saranno certo lasciati sfuggire Mario Kart 8 Deluxe, un titolo che sta continuando a macinare record su record

Uscito nel 2017 su Switch e trattato più approfonditamente qui, Mario Kart 8 Deluxe è un titolo imprescindibile per tutti i possessori di una Nintendo Switch e per gli amanti dei titoli “marieschi”. Un gioco che, grazie agli ultimi DLC, ha aumentato il suo numero di percorsi che esplorano in lungo ed in largo le principali ere della Grande N. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Mario Kart 8 Deluxe: gli altri giochi sul podio

Di recente Nintendo, soprattutto ora che sta spingendo molto su Switch e relativi servizi, ha pubblicato la sua classifica dei dieci titoli più venduti fino al 30 settembre di quest’anno e, sorpresa delle sorprese, Mario Kart 8 Deluxe è in testa con più di 48 milioni di copie vendute alle quali bisogna sommare le vendite per WiiU e le ultime con i relativi DLC. Risultato? 56,87 milioni di copie!

Seguono poi, con poco più di 40 milioni di copie, Animal Crossing: New Horizons, il picchiaduro Super Smash Bros. Ultimate con circa 30 milioni, il mastodontico The Legend of Zelda: Breath of the Wild con quasi 28 milioni (probabilmente ci sarà un aumento il prossimo anno con il sequel Tears of the Kingdom), Pokémon Spada e Scudo con più di 25 milioni, Super Mario Odyssey con quasi 25 milioni, Super Mario Party con poco più di 18 milioni, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente con quasi 15 milioni e poco sotto, più o meno allo stesso “punteggio”, Ring Fit Adventure e Pokémon Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee!

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire come evolveranno queste classifiche, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!