PS Plus: un leak ci parla dei giochi di gennaio 2023

L‘appuntamento con i giochi del PS Plus è ormai una consuetudine assieme ai leak delle prossime uscite di gennaio 2023, vediamo assieme quali possono essere dunque

L’anno è quasi finito, ci si prepara a scartare i regali sotto l’albero e si pensa a che cosa si mangerà di buono in queste feste. Ma in tutto ciò gli aficionados di Sony aspettano solo una cosa, ovvero i giochi del servizio PS Plus previsti per gennaio 2023. Bene, a quanto pare un leak ne ha fatti emergere tre, cerchiamo dunque di fare un po’ più di luce sulla faccenda.

PS Plus: tripletta per un gennaio 2023 davvero speranzoso

Ovviamente, a far trapelare la notizia dei papabili titoli PS Plus di gennaio 2023, è stato ancora una volta l’utente Billbil-kun di DealLabs il quale, ben più di una volta, sembrava averci visto giusto in fatto di previsioni per le prossime uscite. Uno dei titoli più probabili che Sony metterà in campo pare dunque essere Star Wars Jedi: Fallen Oder della Respawn Entertainment. Uscito ancora nel novembre del 2019 questa previsione è resa ancora più plausibile dal fatto che, a marzo, la storia dovrebbe andare avanti con il suo sequel Jedi Survivor.

Cambiando totalmente ambientazione, l’altro titolo sembra essere Fallout 76 della Bethesda. Nonostante il suo lancio disastroso, questo particolare capitolo della serie Fallout sembra poter ancora contare su più di 13 milioni di giocatori. Che sia dunque venuto il momento di tornare sui Monti Appalachi opportunamente radioattivi?

Infine, cambiando totalmente genere, sembra che potrebbe arrivare anche il metroidvania Axiom Verge 2 firmato da Thomas Happ Games. Una scelta interessante soprattutto se teniamo conto del fatto che il titolo in oggetto è un 2D. Naturalmente Sony non ha ancora confermato nulla, per il momento, ma sperare non costa nulla.

Comunque sia, mentre aspettiamo con pazienza il prossimo anno, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!