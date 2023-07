Recensione Pikmin 4: è sbocciato un nuovo capolavoro?

Seguiteci all’esplorazione di un lontano (ma familiare) pianeta abitato da ogni sorta di strani esseri, in questa recensione di Pikmin 4

È La minuziosa evoluzione del concetto di gioco di strategia firmato Nintendo

Nell’ormai lontano novembre del 2004, Nintendo La Rivista Ufficiale, nel corso della recensione del secondo capitolo, utilizzava queste stesse parole per definire la curiosa serie strategica Nintendo. Oggi, a quasi 20 anni di distanza, tale frase risulta ancora attuale, riconfermata anche dal ritorno sulle scene della saga. Con la recente pubblicazione della remaster dei primi due titoli, i quali si sono andati ad aggiungere alla versione Deluxe del terzo (trovate qui la nostra recensione in merito), Nintendo Switch è diventata la nuova casa per le buffe creaturine colorate di Miyamoto, giunta in questi giorni al suo quarto capitolo. Annunciato nel corso del Direct andato in onda lo scorso settembre, ed anticipato negli scorsi giorni da una demo giocabile, Pikmin 4 è ora finalmente tra noi, ed in questa recensione andremo a vedere insieme se questo atteso titolo è all’altezza dei suoi amati predecessori.

Cronache di un’ennesimo naufragio | Recensione Pikmin 4

Il buon vecchio Olimar avrà pure il pollice verde quando si tratta di prendersi cura di buffe creature aliene per metà vegetali, ma non si può certo dire che sia particolarmente fortunato quando si tratta di viaggi spaziali. Infatti, come si assiste anche nell’incipit del gioco, il nostro maldestro capitano finirà nuovamente disperso su un pianeta alieno, ma questa volta in suo soccorso verrà inviata un’intera squadra di salvataggio. Purtroppo però ciò non sarà sufficiente, dato che la stessa sorte di Olimar toccherà anche ai suoi soccorritori, i quali, a causa di un’incidente, finiranno a loro volta naufraghi sul medesimo pianeta.

In quest’assurda situazione impersoneremo una nuova recluta della squadra di soccorso e, dopo aver creato il nostro personaggio tramite un semplice editor, partiremo anche noi alla volta del misterioso mondo lontano (che, come da tradizione, pare a tutti gli effetti una versione disabitata della Terra, sebbene noi avremo le dimensioni di formiche), per rintracciare e recuperare tutti i naufraghi. Queste le premesse di una trama piacevole e divertente, che funge principalmente da espediente per giustificare l’azione a schermo, cedendo il passo al vero e proprio protagonista, ovvero il gameplay.

Strategie da giardino | Recensione Pikmin 4

Dicevamo nel precedente paragrafo di questa recensione che il gameplay è il vero protagonista di Pikmin 4. Al primo avvio del gioco, solo un incipit invero piuttosto lento, a causa della prolissità di alcuni dialoghi e tutorial, ci separa dal constatare che tutte le meccaniche principali, marchio di fabbrica della serie fin dai suoi albori, sono ancora presenti e per nulla snaturate. Nei panni del nostro alter ego dovremo esplorare i vari ambienti di gioco, e farlo sarà impossibile senza l’aiuto dei Pikmin, piccole creature colorate con un fiore sulla testa, che ci seguiranno e svolgeranno per noi tutta una serie di azioni.

Da liberare sentieri ostruiti al combattere eventuali minacce, fino al trasportare tesori, oggetti e carcasse di nemici sconfitti, i buffi esserini (guidati peraltro da un’IA ben rifinita, che solo in qualche raro caso ci ha fatto perdere delle truppe, rimaste incastrate alla mercé dei mostri), saranno a conti fatti le nostre vere e proprie braccia, ma occorrerà fare attenzione che non finiscano nei guai. Ognuno di essi poi sarà caratterizzato da una colorazione differente (tornano tutti quelli già visti nei precedenti titoli, più alcune new entry che vi lasciamo il piacere di scoprire), la quale è indice di abilità uniche che lo rende più o meno adatto a determinati compiti. Per esempio: quelli rossi saranno resistenti al fuoco, mentre quelli blu potranno di nuotare.

A questo punto anche chi non conosce la saga avrà probabilmente intuito che, di base, ci troviamo davanti ad un gioco che si potrebbe classificare nel genere degli RTS (Real Time Strategy). Pad alla mano però, risulta subito chiaro come gli sviluppatori si siano presi grande libertà creativa nel piegare il genere al proprio volere, è ciò ha portato alla nascita di un esponente del tutto particolare e atipico. Una delle caratteristiche principali risiede nel fatto che non controlleremo le nostre truppe dall’alto, ma saremo invece presenti fisicamente sul campo di battaglia, con tutto ciò che ne consegue. Sarà dunque essenziale imparare a conoscere bene sia l’ambiente che i diversi tipi di Pikmin, deputandoli ai compiti a loro più consoni al fine di padroneggiare quella che il gioco chiama arte del Dandori, ovvero la capacità di organizzare e coordinare strategicamente le varie azioni, così da gestire al meglio il tempo a disposizione, prima che il sole tramonti.

Il miglior amico di un esploratore spaziale | Recensione Pikmin 4

Come si accennava anche nel precedente paragrafo di questa recensione, in Pikmin 4, così come nei titoli precedenti, uno dei nemici principali con i quali ci ritroveremo a fare costantemente i conti sarà lo scorrere del tempo. L’avventura infatti sarà scandita da diverse giornate, e, sebbene non vi sia un limite a queste ultime (come accadeva ad esempio nel capostipite), dovremo comunque riuscire a sfruttare al massimo ogni minuto, al fine di terminare tutte le nostre attività e rientrare alla base prima che faccia buio. Qualora non dovessimo riuscirci, tutti i Pikmin che non avremo debitamente condotto in salvo andranno perduti.

Niente paura però, perché questa volta avremo dalla nostra un inaspettato alleato: Occin. Trattasi di una sorta di buffissimo cane bipede alieno, che sarà disponibile fin dalle primissime fasi dell’avventura, e costituirà a conti fatti una delle principali novità del gameplay. Partiamo col dire che il nostro peloso amico è in grado di operare a tutti gli effetti come un Pikmin, e potrà quindi essere impiegato ad esempio per combattere nemici e trasportare oggetti (benché la sua forza e resistenza siano maggiori, e per giunta potenziabili, come vedremo più avanti). Inoltre Occin è capace anche di trasportare in groppa sia noi che tutto il nostro squadrone, permettendo così spostamenti più ordinati. Questo, unito alla sua capacità di nuotare e saltare, offre la possibilità di superare più facilmente molti ostacoli ambientali.

Come se non bastasse poi, potremo in qualsiasi momento anche prendere direttamente il controllo del nostro fidato amico, che si trasformerà quindi a tutti gli effetti in una sorta di nostro sostituto al quale delegare anche il comando di una parte delle truppe, magari in un’altra area della mappa. Le possibilità sono davvero molte, così come gli approcci alle varie situazioni, e come potete facilmente intuire, una volta presa la mano, si diverrà effettivamente in grado di agire contemporaneamente su due fronti, a beneficio del vostro Dandori.

Alla luce del sole… | Recensione Pikmin 4

Nella nostra ricerca dei restanti membri della squadra di salvataggio, nonché di pietre preziose e tesori (ovvero oggetti di uso comune degli esseri umani, come batterie, paperelle di gomma, spazzolini, ma anche oggetti legati alla storia Nintendo, come ad esempio vari modelli di Game Boy) che ci serviranno per riparare l’astronave e sbloccare nuove aree, potremo imbatterci anche in numerosi altri sfortunati naufraghi. Salvandoli sbloccheremo semplici missioni secondarie e varie feature aggiuntive, come ad esempio un’enciclopedia dei tesori recuperati e delle creature incontrate. Lo stesso vale per i membri dell’equipaggio salvati, come ad esempio lo scienziato, che una volta ritrovato ci permetterà di spendere le pietre preziose di cui sopra al fine di acquistare utili potenziamenti per noi ed Occin, così come altri utili oggetti monouso quali bombe e trappole da usare contro i nemici.

Recuperare i naufraghi ci donerà anche Punti Motivazione per Occin, i quali potranno essere spesi per potenziare le abilità del nostro fidato amico ed acquisirne di nuove. Si potrà ad esempio renderlo in grado di trasportare oggetti che richiederebbero altrimenti la forza di decine e decine di Pikmin, nuotare più velocemente o radunare per noi le nostre truppe. Insomma in Pikmin 4 di cose da fare ce ne sono in abbondanza e, sebbene provando il titolo in fase di recensione abbiamo percepito un livello di sfida tendenzialmente quasi sempre piuttosto permissivo, complice anche la possibilità di riavvolgere il tempo qualora dovessimo commettere grossi errori e perdere troppi alleati, dobbiamo ammettere che ciò non ha minimamente intaccato l’esperienza ludica in sé. Insomma, una volta entrati nel mood del gameplay, il gioco è capace di tenervi incollati alla console per ore senza che ve ne accorgiate.

… e con il favore delle tenebre | Recensione Pikmin 4

La superficie del pianeta non sarà però l’unica area che ci potremo visitare per portare a termine la nostra missione. Girovagando per le mappe infatti ci troveremo spesso di fronte a delle aperture nel terreno, le quali costituiscono l’accesso a labirintici livelli sotterranei spesso pieni zeppi di nemici e trappole, ma anche tesori e naufraghi da salvare. Sarà possibile esplorarli con più calma dato che il tempo scorrerà molto più lentamente quando saremo al loro interno, e questo non può che favorire la pianificazione di una strategia vincente. La cura riposta nel level design di queste aree, così come nel resto del mondo di gioco, è palese fin da subito e, procedendo nell’avventura, dovrete fare appello ad un’attenta gestione delle risorse (assieme ad una buona pianificazione tattica) per completare queste aree al 100%, soprattuto se volete limitare al massimo le perdite.

Dicevamo in un precedente paragrafo di questa recensione che in Pikmin 4, così come nei titoli precedenti, di notte è bene restare al riparo a causa della maggiore pericolosità delle creature aliene. Ebbene, per la prima volta nella serie avremo qui la possibilità di uscire anche negli orari notturni, in una sorta di missioni nelle quali dovremo difendere delle particolari tane dall’attacco dei predatori, assistiti per l’occasione dai nuovissimi Pikmin Iridescenti. La modalità, oltre a mettere ulteriormente in risalto l’elemento grottesco e piacevolmente inquietante della saga (l’accompagnamento musicale è quasi degno di un film horror!), costituisce un più che gradito diversivo dalle classiche esplorazioni diurne, andando a rimpolpare ulteriormente la già generosa varietà dell’offerta ludica del titolo.

L’arte del Dandori | Recensione Pikmin 4

Ma in Pikmin 4 non tutte le aperture nel terreno condurranno alle grotte di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo di questa recensione. A volte ci ritroveremo infatti in speciali aree dove dovremo fronteggiare le cosiddette Battaglie Dandori. Trattasi di sfide lanciateci da alcuni misteriosi individui ricoperti di foglie (chiamati Fogliolini), nelle quali dovremo mettere alla prova le nostre capacità tattiche sul campo. Ve ne sono di due tipi: contro il tempo (nel quale dovremo recuperare tutti i tesori sparsi per un’area entro lo scadere del timer) e contro la CPU.

L’ultima delle due sopracitate è disponibile anche nel menu principale come modalità multiplayer giocabile a schermo condiviso con un altro utente sulla stessa console, e sostanzialmente consiste in uno scontro a tutti gli effetti nel quale il vostro compito sarà quello di raccogliere più tesori dell’avversario prima che il tempo finisca. Si tratta di un piacevole diversivo, non certo eccezionale, ma capace di intrattenere e mettere alla prova i vostri legami d’amicizia, soprattutto a causa della presenza di oggetti e trappole che permettono di intralciare l’avversario. Per la cronaca va detto che completare le sfide della storia non costituirà quasi mai un’impresa insormontabile, ma se volete ottenere il punteggio massimo vi occorrerà una buona padronanza delle meccaniche di gioco.

Parlando di multiplayer, aggiungiamo che il gioco contempla anche una modalità cooperativa, attivabile in qualsiasi momento nel corso della campagna. All’atto pratico essa però offre solamente ad un secondo giocatore la possibilità di controllare un puntatore a schermo per lanciare ciottoli ed oggetti come esche, bombe e quant’altro. Basta una semplice prova per accorgersi che si tratta purtroppo di una modalità decisamente limitata, che fatica a più riprese ad offrire un grado di partecipazione tale da riuscire davvero a divertire come sperato.

Un elegante prato fiorito | Recensione Pikmin 4

Non possiamo concludere questa recensione di Pikmin 4 senza menzionare il lato tecnico. A livello grafico il gioco segue la strada tracciata dai suoi predecessori, dipingendo un mondo dallo stile realistico, sul quale si muovono creature e personaggi dal design buffo e caricaturale, dietro al quale si nasconde anche una punta di squisitamente grottesco. L’ottimo risultato finale è accentuato da un framerate che, almeno nella nostra prova, non ha mostrato pressoché alcun segno di cedimento, rimanendo saldamente ancorato ai 30 fotogrammi al secondo anche nelle situazioni più concitate (a scapito di qualche caricamento un pò lunghetto, ma nulla di tragico).

Anche il sonoro svolge un lavoro egregio, con un sound design piacevole nel quale spiccano soprattutto le divertentissime vocine delle nostre colorate truppe, tra urletti, versi di ogni sorta e divertenti motivetti che canticchieranno mentre li porteremo a spasso. Il tutto accompagnato da una musica che fa per lo più a meno di veri e propri brani memorabili in cambio di un’adattività che, nel corso delle partite, sottolinea in maniera dinamica ed assolutamente riuscita le varie situazioni a schermo.

Il fiore all’occhiello | Recensione Pikmin 4

Tirando le somme di questa recensione, Pikmin 4 è esattamente quello che ci si può aspettare da un nuovo capitolo della serie. L’incipit un pò lento ed una difficoltà per lo più abbastanza permissiva (con occasionali ed inaspettati picchi), nonché una modalità co-op piuttosto limitata, non minano in maniera sostanziale quella che si potrebbe definire a tutti gli effetti come l’ennesima solidissima esclusiva Nintendo Switch. Gli sviluppatori sono riusciti ancora una volta ad unire semplicità d’approccio e una complessità tattica da non sottovalutare, usando come collante una grande dose di creatività nel reinterpretare il genere degli strategici in tempo reale. Il risultato è un trionfo di gameplay e meccaniche certamente non adatto a tutti, ma, come si suol dire, il mondo è bello perché è vario, e se deciderete di dargli una possibilità (magari sfruttando la demo gratuita), potreste scoprire un titolo atipico, qualitativamente molto curato e, soprattutto, maledettamente divertente.

