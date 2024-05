Un nuovo livello di potenza: CORSAIR introduce il PC CORSAIR ONE i500

CORSAIR ha annunciato oggi il lancio del PC CORSAIR ONE i500, un concentrato di potenza in un formato compatto, dotato di componenti all’avanguardia, progettato per soddisfare le esigenze dei content creator, dei professionisti dell’IA e dei gamer più esigenti

Con un design elegante e compatto, il CORSAIR ONE i500 ospita una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 e un processore Intel Core i9-14900K, entrambi con raffreddamento a liquido. Completato da un modulo DDR5 di ultima generazione e 2 TB di spazio di archiviazione su SSD NVMe, il CORSAIR ONE i500 garantisce velocità, memoria e affidabilità tipiche di un PC di fascia alta.

Potenza concentrata: scopri il CORSAIR ONE i500, il PC compatto senza compromessi

Riducendo le dimensioni del case del 30% rispetto ai PC desktop tradizionali, il CORSAIR ONE i500 non sacrifica la potenza. Il sistema di raffreddamento a liquido assicura un’eccellente dissipazione del calore, mantenendo basse temperature per CPU e GPU, il che si traduce in una maggiore velocità operativa e in un rumore di funzionamento significativamente ridotto rispetto ai sistemi convenzionali.

La scheda grafica NVIDIA di ultima generazione offre prestazioni eccezionali nei giochi e nell’elaborazione grafica assistita dall’IA, mentre la CPU Intel di 14ª generazione consente di gestire giochi e multitasking senza compromessi.

Il case in alluminio del CORSAIR ONE i500, disponibile in varianti con pannelli in vero legno certificati FSC, si integra con eleganza in qualsiasi ambiente di lavoro moderno o setup gaming avanzato. Per consentire espansioni future, il PC offre slot PCIe, RAM e SSD standard, consentendo agli utenti di personalizzare il sistema secondo le proprie esigenze.

Il CORSAIR ONE i500 ORIGIN Edition offre opzioni di personalizzazione avanzate, inclusa la possibilità di installare fino a 192 GB di memoria DDR5 e 24 TB di spazio di archiviazione.

Revolutionizing performance: ecco il PC CORSAIR ONE i500

La retroilluminazione e l’illuminazione del pannello anteriore del CORSAIR ONE i500 possono essere personalizzate, consentendo agli utenti di creare un sistema unico. Un indicatore con sensore touch posto sul pannello I/O posteriore semplifica le connessioni.

Il CORSAIR ONE i500 è disponibile in due colorazioni: Wood Dark e Wood Bright.

Il PC CORSAIR ONE i500 è già disponibile sullo store online CORSAIR e presso rivenditori autorizzati. Offre una garanzia di due anni e è supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR a livello internazionale. Per informazioni sui prezzi aggiornati, si consiglia di consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite locali.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo CORSAIR ONE i500? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).