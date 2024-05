Lazio-Empoli: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si apre con il consueto lunch match. Scopriamo dove vedere Lazio-Empoli

I diritti tv sono ormai un punto fermo il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se questo appare un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte rappresenta un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare numerose informazioni che potrebbero rivelarsi utili. Pertanto l’articolo in questione ha un intento preciso, spiegare dove vedere Lazio-Empoli e chi scenderà, verosimilmente, in campo.

La giornata 36 mostra dunque impegni domenicali molto interessanti, in questo caso tra obiettivo Europa e sogno salvezza.

Dove vedere Lazio-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al settimo posto in classifica con 56 punti, alla Lazio bastano pochi punti per confermare un posto in Europa, probabilmente in Conference. Al sedicesimo posto compare invece l’Empoli a quota 32, con sole due lunghezze sulla terzultima e quindi bisognosa di racimolare qualche tassello in più. Scopriamo allora dove poter vedere Lazio-Empoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è guadagnata il suo spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due soluzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in contemporanea. Saranno necessari pochi passaggi prima di cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte mostra un quadro diverso. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta l’intero pacchetto. A questo si aggiungono le sfide delle squadre estere e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basterà qualche operazione e infine cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, si arriva alla domanda tanto attesa: Lazio-Empoli sarà trasmessa anche su Sky. Le due squadre scenderanno in campo Domenica 12 Maggio alle ore 12:30, ad ospitarle lo Stadio Olimpico di Roma. Si ricorda di muniersi di una VPN per non rischiare di avere problemi su internet.

Lazio-Empoli, probabili formazioni

I biancocelesti devono prendersi l’Europa, i toscani acciuffare la salvezza.

Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi, Niang.

Chi delle due avrà più fame? Diteci cosa ne pensate. Continuate intanto a seguiretuttotek.it per non perdervi le news del mondo social e web.