Festa della Mamma: le migliori idee regalo tech

In quest’articolo vi mostreremo quelle che sono le migliori offerte per Festa della Mamma; tanti sconti su una vasta gamma di prodotti tech

Con l’arrivo della Festa della Mamma, in programma per domenica 12 maggio, la ricerca del regalo perfetto diventa sempre più intensa. Se la tua mamma è appassionata di tecnologia e ama le soluzioni smart, ecco alcune opzioni che sicuramente la sorprenderanno e la faranno felice.

Dettagli sulle migliori offerte tech per la Festa della Mamma

REAL BLUE TWS 3. Per la mamma amante della musica e dei podcast, queste cuffie in-ear offrono un suono ottimizzato, cancellazione del rumore e una lunga durata della batteria. Disponibili in vari colori, sono perfette per un’esperienza audio impeccabile. Prezzo: 149,99 €.

Radio ONE. Uno speaker radio sveglia HI-FI con connessione Bluetooth, perfetto per la mamma che ama la praticità e il design. Offre un suono potente e bilanciato, trasformando il comodino in un piccolo palcoscenico. Prezzo in offerta: 129,99 €.

LYRA – Tastiera e mouse wireless. Ideale per la mamma che lavora da casa, questa tastiera compatta è realizzata per l’85% in plastica riciclata e offre un’esperienza di digitazione confortevole. Disponibile anche con mouse abbinato. Prezzo: 40,99€

Gli altri prodotti tech

GXT 491P FAYZO wireless. Potenti cuffie gaming wireless over-ear per un’esperienza di ascolto coinvolgente e senza fili. Offrono una lunga durata della batteria e la possibilità di collegarsi contemporaneamente a più dispositivi. Prezzo: 69,99 €.

Kobo Libra Colour. Per la mamma amante dei libri, questo eReader con display E Ink Kaleido 3 da 7″ offre una vasta memoria e settimane di lettura con una singola carica. Impermeabile e dotato di tecnologia Bluetooth, è perfetto per gli appassionati di lettura in viaggio. Prezzo: 229,99 €.

Lenti Sync by Hoya. Per il benessere visivo della mamma che trascorre molte ore davanti al PC o al cellulare. Queste lenti a supporto accomodativo offrono una protezione ottimale contro l’affaticamento degli occhi causato dai dispositivi digitali. Tutte le lenti Hoya sono vendute nei centri ottici Hoya center, presenti a livello nazionale.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti SharkNinja in offerta per la Festa della mamma? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).