God of War Ragnarok: port per PC in arrivo, secondo un rumor

L’apocalisse norrena si avvicina a mouse e tastiera: un noto insider proietta l’ombra di God of War Ragnarok sul mondo videoludico del PC

Siccome vorremmo concludere la settimana su una nota più positiva in merito al connubio tra Sony e il mondo PC, ha fatto capolino l’ipotesi dell’arrivo di God of War Ragnarok su mouse e tastiera. Come sempre, però, quando si tratta di rumor sta ai lettori proseguire con cautela, e a noi scegliere le fonti più affidabili. A screditare la voce che dava The Last of Us: Parte II per prossima esclusiva PlayStation a sbarcare sui monitor del computer è infatti nientemeno che billbil-kun, il noto insider francese indissolubilmente legato alla testata Dealabs. billbil-kun ha apertamente definito fasulle le voci sul titolo Naughty Dog in arrivo su PC, accusando i leaker responsabili di averle millantate a più riprese.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨 God of War Ragnarok is one of the next PlayStation exclusive titles to be ported on PC Announcement date is imminent. Check all details we know in our latest Dealabs Magazine reports#GodOfWarRagnarok #PC https://t.co/DDNBoEMk6I — billbil-kun (@billbil_kun) May 10, 2024

L’ultimo di noi dovrà aspettare: il Ragnarok di God of War è il prossimo arrivo Sony su PC?

Naturalmente condividiamo i vostri dubbi nel vedere Sony dare priorità a God of War Ragnarok su PC rispetto ad un molto più papabile The Last Of Us: Parte II. Tuttavia, con quelli che sono i trascorsi di billbil-kun, troviamo altrettanto difficile eccedere di cautela. L’annuncio, secondo il leaker, è in arrivo entro questo mese: questo ci porta ad un altro rumor, in questo caso fomentato con crescente convinzione da Jeff Grubb, circa la possibilità di uno State of Play prima della fine di maggio. Una sola cosa è certa: le prossime due settimane si prospettano interessanti per il nostro medium. E, si spera, anche meno deprimenti rispetto a quanto visto negli ultimi sei giorni dalla Tripla A (ndr).

