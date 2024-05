Pininfarina: in arrivo la Battista Cinquantacinque

Presto avremo modo di vedere l’ultima fatica di Pininfarina, che sarà presentata molto presto in Giappone. Pininfarina arriva con la Battista Cinquantacinque, con una tinta speciale e interni in pelle realizzati su misura

La storia di Pininfarina è molto legata al legame tra uomo e macchina che si è creato tra il creatore dell’azienda, Battista ‘Pinin’ Farina e la Lancia Florida. Quest’auto è stata progettata da lui stesso nei primi anni Cinquanta. Tra l’altro è un’auto che si può ancora ammirare oggi all’interno della Collezione Pininfarina SpA a Cambiano. L’azienda italiana si impegna costantemente per darci qualcosa di nuovo ed efficiente, come la nuova carrozzeria a idrogeno, ma a volte rende anche dei grandi omaggi. Come quello che sta per fare ora, l’omaggio a Battista Pininfarina, creando la Battista Cinquantacinque, un’auto che avremo modo di vedere a Tokyo, in Giappone. L’evento sarà organizzato insieme al partner commerciale SKY GROUP.

La particolarità della Battista Cinquantacinque di Pininfarina

Una caratteristica che contraddistingue questa Battista Cinquantacinque è la sua particolare vernice Blu Savoia Gloss, che sarebbe un’esclusiva solo per lei, mettendola in contrasto con il tetto Bianco Sestriere Gloss. Poi ci sono le firme evidenti: sulla portiera del passeggero e la parte inferiore dell’alettone posteriore è incisa la scritta “Cinquantacinque 55“. Questa combinazione di colori mostra la visione che Battista Farina ebbe quando progettò la Lanci Florida nei primi anni cinquanta. Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha detto che quest’auto è stata di grande aiuto per il concetto del design di PURA Vision. La berlina degli anni ’50 non ha il montante B, ma porte ad apertura posteriore. All’interno invece troviamo dei rivestimenti pregiati in Mahagoni che sono stati realizzati su misura.

Ricordiamo che ogni modello di Battista è spinto da quattro motori elettrici indipendenti e da una potente batteria agli ioni di litio da 120 kWh, che eroga 1.900 CV E 2.340 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 1,86 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,75 secondi, mentre l'autonomia dichiarata è di 476 km.