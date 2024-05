Blue Lock The Movie -Episode Nagi- arriva al cinema con Crunchyroll

Crunchyroll porta al cinema Blue Lock The Movie -Episode Nagi-: il film anime sul calcio arriva in Italia il 17 luglio, scopriamo tutti i dettagli insieme in questo articolo dedicato

Amanti del calcio e degli anime, preparate i popcorn! Il film anime Blue Lock The Movie -Episode Nagi, spin-off dell’acclamata serie Blue Lock, è pronto a sbarcare sul grande schermo. Grazie a Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment (così come successo con Spy x Family Code White, qui la nostra recensione!), potrete vivere l’emozione di questo thriller sportivo a partire da giugno 2024, con un’uscita italiana fissata per il 17 luglio. Blue Lock The Movie -Episode Nagi si concentra sul giovane liceale Nagi Seishiro, alle prese con la scoperta del suo talento nascosto per il calcio. Il film, diretto da Kouno Tetsurou, promette di essere un’esperienza elettrizzante e ricca di azione, perfetta per tutti gli appassionati di sport e di storie di crescita personale.

Blue Lock The Movie -Episode Nagi- arriva al cinema grazie a Crunchyroll!

Per chi non avesse ancora avuto modo di immergersi nell’universo di Blue Lock, la prima stagione dell’anime è già disponibile in streaming su Crunchyroll, cliccate qui! Un’occasione imperdibile per scoprire le avventure di Yoichi Isagi e dei suoi compagni nella loro sfida per diventare il miglior attaccante del mondo. Preparatevi a tifare per Nagi e a vivere con lui un’avventura calcistica indimenticabile! Blue Lock The Movie -Episode Nagi: dal 17 luglio in sala!

“È una seccatura”. Questo è quello che lo studente del secondo anno di liceo Nagi Seishiro ama dire nella sua noiosa vita. Ma le cose cambiano quando Mikage Reo, un suo compagno di classe che sogna di vincere la Coppa del Mondo, scorge le doti nascoste di Nagi, e lo invoglia a inziare a giocare a calcio per condividere il suo incredibile talento. Un giorno, riceve un invito per il misterioso progetto Blue Lock. Ciò che lo attende è l’incontro coi più abili attaccanti di tutta la nazione. Il sogno di Nagi di diventare il migliore, insieme a Reo, porterà questo prodigio in un mondo finora sconosciuto. Un prodigio può solo essere forgiato quando qualcuno lo scopre… ora, l’incredibile talento dell’attaccante Nagi Seishiro e la sua personalità porteranno una scossa nel mondo del calcio.

Blue Lock The Movie -Episode Nagi- sarà dunque in tutte le sale a partire dal prossimo 17 luglio! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.