Mobvoi lancia lo smartwatch TicWatch Pro 5 Enduro

Mobvoi Inc., noto per i suoi apprezzati smartwatch TicWatch, ha lanciato oggi il TicWatch Pro 5 Enduro, la nuova aggiunta alla sua linea di smartwatch

Basato sul successo del precedente TicWatch Pro 5, questo modello presenta una batteria migliorata, un design più elegante e un aggiornamento completo per il fitness. È alimentato dalla piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1, integrata con Wear OS di Google.

10

15

Caratteristiche principali del TicWatch Pro 5 Enduro

Il TicWatch Pro 5 Enduro è progettato per resistere alle sfide dell’avventura all’aperto, mantenendo comunque un’estetica adatta alla vita quotidiana. La sua batteria offre fino a 90 ore di autonomia in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential, rendendolo ideale per gli esploratori moderni. Il display a basso consumo energetico passa senza soluzione di continuità tra le due modalità, garantendo una visibilità chiara in qualsiasi ambiente grazie al vetro zaffiro antigraffio.

Con uno spessore inferiore a 12 mm e una corona rotante ridisegnata, offre un design elegante e una maggiore usabilità. Il TicWatch Pro 5 Enduro è certificato US-MIL-STD 810H, resistente all’acqua fino a 5ATM e dotato di barometro e tecnologia multi-GNSS integrata per la navigazione sicura.

“Nell’intraprendere il nostro nuovo viaggio, l’espansione della nostra amata linea di smartwatch TicWatch è essenziale per i nostri obiettivi di successo”, ha dichiarato Robert Zhang, vicepresidente del settore ingegneria di Mobvoi. “Fornire ai nostri utenti gli strumenti di cui hanno bisogno per vincere qualsiasi sfida, spingendo al contemporaneo i confini della tecnologia degli smartwatch, fa parte del DNA di Mobvoi. La nostra continua collaborazione con aziende tecnologiche leader a livello mondiale come Google e Qualcomm ci ha permesso di continuare a innovare ea spianare la strada nel campo degli smartwatch.”

Il TicWatch Pro 5 Enduro si integra perfettamente con le app di allenamento di terze parti, consentendo di visualizzare una vasta gamma di dati fitness direttamente sul display. Questa funzionalità offre un’esperienza di allenamento più completa e motivante, con accesso a parametri come frequenza cardiaca, passi, velocità e altro ancora. Offre un’esperienza di allenamento ottimizzata, con un display UI più ampio per una visualizzazione chiara degli esercizi, una varietà di nuovi allenamenti professionali e funzionalità di tracciamento GPS per monitorare le prestazioni durante le attività all’aperto.

Il nuovo smartwatch semplifica il monitoraggio della salute consolidando le funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, del sonno, dello stress e degli obiettivi di salute in un’unica app, TicHealth. Introduce anche il rilevamento del russare per migliorare la qualità del sonno.

Il TicWatch Pro 5 Enduro offre funzionalità avanzate come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, il calcolo del VO2 Max e del tempo di recupero, e la misurazione rapida di cinque parametri essenziali per la salute con un solo tocco.

Il TicWatch Pro 5 Enduro è disponibile su Mobvoi.com e Amazon al prezzo di €359,99, nella finitura nera “ossidiana”.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo TicWatch Pro 5 Enduro ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).