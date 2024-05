One Piece Stagione 2: Netflix ha mostrato il primo teaser

Netflix ha mostrato quello che possiamo considerare una specie di teaser della Stagione 2 della serie dal vivo di One Piece

Netflix ha condiviso quello il primo teaser della Stagione 2 della serie live action di One Piece. Più che altro è una specie di video promozionale, ma conferma comunque quale arco narrativo sarà poi trasposto nel telefilm.

Il teaser in questione celebra il compleanno del protagonista Monkey D. Luffy. È stato pubblicato su TikTok il 5 maggio e mostra l’attore che interpreta il personaggio, Iñaki Godoy, che ringrazia Luffy con una torta a forma di candela, con in cima una candela vera e propria. Si tratta del numero 3. Se la stagione 1 ha seguito l’arco narrativo East Blue del manga, la Stagione 2 dovrebbe seguire l’arco di Arabasta, con il sindacato criminale Baroque Works. Si tratta di un’organizzazione che include moltissimi cattivi, con nomi legati ai numeri e alle vacanze, ognuno dei quali può vantare una bizzarra abilità.

Il primo teaser di One Piece su Netflix

Uno di questi cattivi si chiama Mr. 3 e dispone del potere di manipolare la cera delle candele. Da qui il teaser, ossia la torta con il 3 sopra sarebbe un chiaro riferimento diretto al personaggio.

In realtà molti fan già si aspettavano che la nuova stagione in arrivo di One Piece seguisse l’arco di Arabasta. Questa è essenzialmente una conferma, nella speranza che la serie includa quanti più personaggi possibile di quelli visti nel manga. Baroque Works è infatti stata menzionata anche nella Stagione 1, quando Zoro uccide Mr. 7. Vedremo cosa ci aspetterà quando la seconda stagione di questo live action sarà disponibile. Per ora non si sa molto sulla data di uscita e non si hanno informazioni precise sui nuovi personaggi. Si parla di lancio nel 2025, con riprese effettuate nel 2024, ma per ora di concreto non c’è davvero nulla.

