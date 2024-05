Bentley Batur Convertible: il tramonto del W12

Bentley saluta il suo iconico motore W12 con la Batur Convertible, un’esclusiva cabrio che rappresenta l’ultima incarnazione di questo potente propulsore

La Batur Convertible eredita il design aggressivo e raffinato della coupé Batur, ma con un tocco in più di esclusività. La capote in tessuto si apre e si chiude in soli 19 secondi, rivelando un abitacolo lussuoso e personalizzabile in ogni dettaglio. Gli interni sono realizzati con materiali pregiati come pelle, Alcantara e fibra di carbonio. Ogni esemplare può essere personalizzato con una vasta gamma di colori e finiture. L’auto vanta il potente motore W12 da 6,0 litri, in grado di erogare 750 CV e 1.000 Nm di coppia. Questo propulsore rappresenta il culmine di 20 anni di sviluppo, durante i quali ha visto la sua potenza aumentare del 40% e il consumo di carburante diminuire del 25%. Per celebrare i 20 anni del W12, Bentley ha realizzato un sistema di scarico Akrapovič in titanio, con terminali stampati in 3D che emettono un suono inconfondibile.

Bentley Batur Convertible: potenza e stabilità su strada

Le prestazioni sono al top: da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e velocità massima di 335 km/h. Il cambio automatico a doppia frizione a otto velocità e la trazione integrale rendono la guida molto dinamica. L’auto è anche dotata di sospensioni pneumatiche adattive che si regolano automaticamente in base alle condizioni di guida. La produzione è limitata a soli 16 esemplari, quindi questa cabrio rappresenta un’occasione imperdibile per possedere un pezzo di storia automobilistica. Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma sicuramente si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

La Bentley Batur Convertible segna il tramonto di un’era, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Con questa cabrio, il marchio britannico dimostra ancora una volta la sua capacità di creare vetture esclusive e altamente performanti. Un’auto unica che rappresenta l’ultima celebrazione del leggendario motore W12 di Bentley. I pochi fortunati che potranno acquistarla faranno un vero affare.

