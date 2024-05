Sony Xperia 1 VI: zoom al centro della scena nell’ultimo teaser

Sony Xperia 1 VI, l’ultimo teaser punta sul nuovo zoom, ma lo smartphone potrebbe riservare sorprese anche a livello di display e software

Sony ha in serbo per il 15 maggio la presentazione del nuovo Xperia 1 VI e, a pochi giorni di distanza dall’evento ufficiale, un misterioso teaser sembra essere trapelato online. Il filmato pone l’accento sulle capacità di zoom del dispositivo, un elemento perfettamente in linea con le indiscrezioni circolate finora.

Sony Xperia 1 VI: il video

L’unica novità attesa a livello fotografico rispetto al suo predecessore, infatti, riguarda proprio il teleobiettivo a periscopio. Si vocifera di un’estensione della focale da 85mm a ben 170mm, che si tradurrebbe approssimativamente in uno zoom ottico 7x rispetto alla fotocamera principale.

Tuttavia, il teaser video mostra lo zoom fermarsi a 138mm, lasciando un alone di mistero sulle reali capacità dello smartphone. In ogni caso, dovremo attendere solo pochi giorni per conoscere tutti i dettagli ufficiali direttamente da Sony.

Altre caratteristiche

Ma il nuovo Xperia 1 VI non sembra riservare sorprese solo in ambito fotografico. Si prevede un cambio di rotta significativo per quanto riguarda il display. Lo schermo dovrebbe adottare un rapporto di aspetto 19.5:9, abbandonando il 21:9 che ha caratterizzato la serie finora e che richiamava maggiormente l’esperienza cinematografica. Inoltre, si vocifera di un possibile downgrade della risoluzione, che potrebbe scendere dal 4K.

Sul fronte hardware, invece, le previsioni parlano chiaro. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12GB o addirittura 16GB di RAM. La fotocamera principale e l’ultra grandangolare, invece, potrebbero rimanere invariate rispetto all’Xperia 1 V, puntando però su un software di elaborazione delle immagini migliorato e, finalmente, su un’unica app dedicata per la gestione di tutte le lenti.

Conclusioni

Insomma, l’Xperia 1 VI si prepara a stupire con un comparto zoom rinnovato, ma non solo. L’attenzione sembra spostarsi anche verso un’esperienza d’uso più ampia, grazie all’adozione di un nuovo rapporto di aspetto per il display e all’unificazione dell’app fotografica. Non resta che attendere l’evento di presentazione ufficiale per scoprire tutte le carte che Sony intende giocare con il suo nuovo top di gamma.

Cosa ne pensate dunque del nuovo arrivato di casa Sony? Lo acquisterete? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti.