Mercedes-AMG CLE 53: 449 CV in un cabriolet mild hybrid

Con 449 CV e velocità che tocca i 250 km/h, la Mercedes-AMG CLE 53 diventa una delle cabriolet più ambite dagli appassionati

La nuova Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet è una vettura che coniuga lusso, prestazioni e piacere di guida a cielo aperto. Presentata recentemente, questa cabrio rappresenta l’evoluzione della già apprezzata CLE 53 Coupé. Esteticamente, sfoggia un design aggressivo e raffinato, tipico del marchio AMG. La parte anteriore è caratterizzata dalla griglia Panamericana AMG, mentre sul retro spiccano i quattro terminali di scarico quadrangolari. La capote in tessuto si apre e si chiude in circa 20 secondi, anche in movimento fino a 60 km/h. Gli interni sono un connubio di lusso e tecnologia. I sedili AMG Performance garantiscono comfort e supporto ottimali. I due display, invece, sono da 12,3 pollici per il conducente e da 11,9 pollici al centro della plancia, dotati di sistema di infotainment completo.

Mercedes-AMG CLE 53: motore potente e efficiente

L’auto monta un potente sei cilindri in linea da 3,0 litri turbocompresso, in grado di erogare 449 CV e 600 Nm di coppia. Il motore è abbinato al cambio automatico AMG Speedshift TCT 9G e alla trazione integrale AMG Performance 4Matic+ con ripartizione variabile della coppia e quattro ruote sterzanti. Le prestazioni del cabrio sono al top: da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi e velocità massima di 250 km/h (270 km/h con il pacchetto AMG Driver). Il telaio rinforzato e le sospensioni AMG Ride Control garantiscono una dinamica di guida impeccabile, anche con la capote aperta.

Tutte queste caratteristiche rendono l’auto una vettura da sogno per gli amanti delle cabrio sportive che cercano prestazioni elevate e lusso. Con il suo design accattivante, i suoi interni raffinati e la sua tecnologia all’avanguardia, rappresenta un punto di riferimento nel segmento delle cabrio di alto livello. La Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet è quindi un’auto che non delude le aspettative. Potente motore 6 cilindri, velocità che tocca i 250 km/h e interni tecnologici e di lusso: non amarla sarà impossibile per gli appassionati.

