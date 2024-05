Oppenheimer dove è possibile (ri)vedere in streaming il film

In questa guida scopriremo su quale piattaforma streaming è possibile rivedere Oppenheimer, uno dei film più al centro della scena del 2023

Oppenheimer è stato uno dei film di cui si è parlato di più durante lo scorso anno. Infatti la sua uscita lo scorso luglio lo vedeva in contrapposizione con un film altrettanto valido in termini commerciali. Oppenheimer uscì nello stesso periodo di Barbie dando vita al cosiddetto Barbenheimer la battaglia dei due colossi al botteghino.

Oppenheimer trama e cast

Ad ogni modo Oppenheimer è un film scritto diretto e coprodotto da Christopher Nolan. Il film è basato sulla biografia di Kai Bird e Martin J. Sherwin Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. La trama si concentra prevalentemente sugli studi di Oppenheimer, sulla sua direzione del progetto Manhattan durante la seconda guerra mondiale e sulla sua caduta in disgrazia a causa della sua audizione di sicurezza del 1954. Il cast è composto completamente da vere star, Cillian Murphy veste i panni del protagonista e ad affiancarlo troviamo: Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Oppenheimer i premi e i meriti del film

Il film risultò il terzo incasso dell’anno al box office. Inoltre fu inserito nel National Board of Review nella sua classifica riportante i migliori dieci film dell’anno, vincendo una grande quantità di premi: 5 Golden Globe, 3 SAG, 4 Critics’ Choice Awards, un Grammy Award alla colonna sonora curata da Ludwig Göransson e risultò il film con maggiori candidature ai BAFTA 2024 e agli Oscar, dove riuscì ad aggiudicarsi ben sette statuette su 13 nominations.

Dove è possibile vedere Oppenheimer in streaming

A partire dal 28 aprile 2024 Oppenheimer è disponibile in streaming su NOW TV oppure a noleggio su Amazon Prime Video.

E voi avete già visto Oppenheimer in streaming su NOW? Scrivetecelo in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.