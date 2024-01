Indiana Jones e l’Antico Cerchio: presentato il trailer

In grande spolvero e tutto fuorché una reliquia: il vero reperto dell’Xbox Developer Direct è il trailer di Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Si vociferava del gioco esattamente come di una leggenda, e proprio come l’archeologo interpretato da Harrison Ford l’Xbox Developer Direct ha rinvenuto un reperto storico: un trailer ufficiale per il tanto atteso reveal di Indiana Jones e l’Antico Cerchio. Dopo titoli come Avowed e Senua’s Saga: Hellblade 2, Microsoft ha scelto di chiudere lo showcase con il primo vero sguardo al titolo in gestazione presso MachineGames. Nel corso della presentazione, ai membri del team di sviluppo si è unito il produttore esecutivo Todd Howard per parlare del titolo action-adventure, ambientato cronologicamente tra I predatori dell’arca perduta e L’ultima crociata.

Trova tesori antichi ma non è mai antico di suo: Indiana Jones chiude il “cerchio” dell’Xbox Developer Direct con un reveal trailer

Naturalmente, Indiana Jones e l’Antico Cerchio non fa mistero nel trailer di riprodurre fedelmente i lineamenti di Harrison Ford, inseparabili dal personaggio, ma trattandosi dell’Xbox Developer Direct non poteva non trovare posto un po’ di gameplay. L’archeologo esplorerà diversi luoghi, dalle rovine dei templi alle basi naziste, e dalle fronde forestali alle dune desertiche. Non abbiamo un nome per il doppiatore italiano del protagonista, ma sappiamo che ad accompagnarlo ci sarà la competente assistente Gina. L’antagonista, invece, sarà Emmerich Voss. Il tutto, cutscene a parte, sarà fruibile in prima persona. Dal Vaticano all’Egitto, dovremo essere furtivi e combattere quando necessario, alternando l’iconica frusta alla risoluzione di enigmi. Non abbiamo date di uscita al di fuori di un generico 2024, ma il gioco uscirà su Xbox Series X, PC e Xbox Series S.

