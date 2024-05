Instax Mini 12, la istantanea colorata e giocosa di Fujifilm è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile! Scopriamo insieme tutti i dettagli

Instax Mini 12 è la fotocamera istantanea di Fujifilm che ci lancia nel mondo del divertimento, dei colori e delle foto ca condividere. Una macchina fotografica istantanea totalmente automatica, semplice da usare e bella da portare in giro con i suoi color pastello e la sua forma a “bolla”. Fujifilm negli ultimi anni si sta affermando anche nel mercato delle istantanee con i modelli Instax che vengono incontro alle divrse esigenze di scatto e con prezzi più che accessibili sia delle fotocamere che delle cartucce per la stampa istantanea. Con la Instax Mini 12 in offerta su Amazon possiamo prepararci ad affrontare al meglio la nostra estate in compagnia!

Fufjilm Instax Mini 12 è in offerta su Amazon al prezzo di 77,90 € con il 13% di sconto rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarla cliccando al box qui sotto.

FUJIFILM Instax Mini 12 in super offerta su Amazon

INSTAX mini 12 è perfetta per i selfie: con uno specchio strategicamente posizionato, la modalità Close-up, il controllo automatico del flash e le divertenti mini-stampe, mini 12 è sicuramente molto più di un bell’oggetto. L’esposizione ed il flash si regolano in automatico, si possono immortalare i momenti più significativi in ogni condizione di luce e scattare un autoritratto al primo click con l’inquadratura giusta grazie allo specchietto selfie.

Inoltre, è anche disponibile la l’app INSTAX UP! per trasformare le stampe preferite in formato digitale: creare un album fotografico per custodire i ricordi e condividere i momenti più emozionanti.

Il tutto in un’esplosione di colori con un design frizzante e pop, disponibile in cinque nuance pastello per un dettaglio di tendenza da abbinare al tuo stile: scegli quello che più esprime la vostra personalità.



E voi cosa ne pensate della Instax Mini 12 in offerta su Amazon? Fateci sapere nei commenti se la acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.