Genoa-Sassuolo: dove vedere la partita?

Gli impegni di calcio si proiettano anche sul pomeriggio domenicale, con i soliti impegni vivaci. Ma dove vedere Genoa-Sassuolo? Scopriamolo

I diritti televisivi sono oramai un punto fisso per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Sebbene questo possa apparire un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte mostra un vero e proprio lato negativo per tifosi e utenti, i quali sono costretti a cercare molte informazioni che potrebbero rivelarsi utili. Ecco che l’articolo assume uno scopo preciso, spiegando dove vedere Genoa-Sassuolo e chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 36 presenta due squadre diversissime, visto che i liguri sono ormai salvi e gli emiliani si giocano la salvezza.

Dove vedere Genoa-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In dodicesima posizione con 43 punti, il Genoa ha conquistato meritatamente la salvezza e conseguente permanenza nella massima divisione. Complicata invece la situazione del Sassuolo, penultimo in classifica con 29 punti, seppur reduce dal successo contro l’Inter. Andiamo così a scoprire dove poter vedere Genoa-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è guadagnata uno spazio di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN riese a garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due soluzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Occorreranno poche operazioni, per poi cliccare sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi sulla dinamica Sky, la carta delle offerte si mostra differente. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre sfide per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta l’intero calendario. A questo si aggiungono i match delle compagini estere e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali NBA, Golf, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, sarà necessario qualche passaggio prima di cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Concluso il dibattito sulle piattaforme, si giunge alla risposta dell’interrogativo iniziale: Genoa-Sassuolo sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 12 Maggio alle ore 15:00, terreno di gioco lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Ricordiamo di usare una VPN per non incorrere nelle insidie di internet.

Genoa-Sassuolo, probabili formazioni

I liguri possono fare soltanto meglio, gli emiliani hanno l’esigenza di trovare una soluzione immediata.

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti.

Chi delle due farà punti? Esprimete il vostro parere e continuate a seguire tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web.