Juventus-Salernitana: dove vedere la partita?

Uno scontro che sulla carta ha poco da dire, ma che potrebbe risultare insidioso se gestito male. Scopriamo allora dove vedere Juventus-Salernitana

Sempre più necessari, i diritti tv sono diventati parte integrante del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta senza dubbio un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma al contempo rivela un grande limite per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare molti dettagli in merito alle partite di riferimento. Proprio per questo l’articolo ha un obiettivo preciso, quello di spiegare dove vedere Juventus-Salernitana e scoprire chi potrebbe giocare.

La giornata 36 passa anche da qui, con un confronto che avrebbe poco da dire, ma che potrebbe risultare piacevole.

Dove vedere Juventus-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al terzo posto in classifica con 66 punti, la Juventus ha bisogno di fare punti, per due motivi diversi: confermare i podio e chiudere e prepararsi al meglio per la finale di Coppa Italia. In ultima posizione c’è invece la Salernitana con 15 punti, già certa di dover affrontare la stagione di Serie B e, dunque, con poche motivazioni. Scopriamo allora dove poter vedere Juventus-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, ha conquistato un posto importante all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN riese a garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà l’opportunità di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in simultanea. Bisognerà perdere qualche attimo per poi cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta dei servizi è diversa. Per ciò che riguarda la Serie A, vengono garantite tre sfide per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta la totalità del palinsesto. A questo si aggiungono le sfide dei club esteri e gli appuntamenti di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, occorreranno poche operazioni prima di cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione sulle piattaforme, si arriva alla risposta tanto attesa: Juventus-Salernitana sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 12 Maggio alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Ricordiamo di essere provvisti di una VPN quando si naviga su internet.

Juventus-Salernitana, probabili formazioni

La Vecchia Signora per trovare la giusta condizione mentale, il club campano per orgoglio.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi.

Verrà rispettato il pronostico? Diteci cosa ne pensate. Continuate intanto a seguirci su tuttotek.it per non perdervi gli aggiornamenti relativi al mondo social e web.