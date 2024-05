Ralph Ineson sarà il Galactus dell’MCU

I Fantastici Quattro hanno ufficialmente il loro nuovo cattivo, Ralph Ineson sarà il Galactus del nuovo adattamento targato MCU

Si vociferava già da tempo che il villain del prossimo film dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe, sarebbe stato Galactus. Finalmente abbiamo anche il nome dell’attore che lo interpreterà. Sarà, infatti, Ralph Ineson a prestare il volto per Galactus nella prossima versione dei Fantastici Quattro. Ricordiamo l’attore britannico in particolare per i ruoli di: Amycus Carrow negli ultimi tre film di Harry Potter, William in The Witch, Dagmer Cleftjaw in Game of Thrones, ma la sua lista di apparizioni televisive e cinematografiche è ancora lunga. Infatti, non è la prima volta che l’attore si ritrova coinvolto in progetto MCU. Ralph Ineson ha avuto un piccolo ruolo in Guardiani della Galassia, nel 2014, ha interpretato un pilota di Ravager. Ancor prima della notizia di oggi, Ineson era stato dichiarato come la più grande carriera di attore geek del mondo. Possiamo, infatti, ricordarlo come The Green Knight e per dei piccoli ruoli in: Star Wars: Gli ultimi Jedi, The Dark Crystal, Peaky Blinders e Sherlock. Ralph Ineson è diventato famoso per essere Chris Finch nella versione britannica di The Office e al momento attuale può essere visto in The First Omen. Ma non dimentichiamo che anche gli amanti del fantasy potrebbero riconoscere la sua voce dal momento che l’attore ha avuto un ruolo particolarmente amato nei panni di Cid in Final Fantasy 16 lo scorso anno e ha doppiato anche Charles Vane in Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Ineson interpreterà Galactus, il cast dei Fantastici Quattro

Stavolta Ineson si unisce ad un cast sempre più ricco. Infatti il resto del cast è composto da: Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/La Cosa e Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm. Secondo alcune voci di corridoio ci sarà anche l’antagonista Silver Surfer che sarà interpretato da Julia Garner. Proprio oggi, inoltre, è stato aggiunto al cast anche John Malkovich in un ruolo non ancora specificato.

E voi siete curiosi di scoprire questo nuovo film sui Fantastici Quattro? Come vedete Ralph Ineson nel ruolo di Galactus? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

