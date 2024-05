Verona-Torino: dove vedere la partita?

Se si parla di Domenica, si pensa alla Serie A. Gli impegni del pomeriggio sono sempre più fitti, scopriamo allora dove vedere Verona-Torino

Nel corso degli anni, i diritti tv sono diventati sempre più un punto fisso per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur quest’ultima possa vantarne la piena esclusività.Se ciò presenta un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato si mostra come un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare diverse informazioni sulle sfide in programma. Per questo il nostro articolo ha uno scopo ben definito, ovvero spiegare dove vedere Verona-Torino e quali dovrebbero essere le scelte degli allenatori.

La giornata 36 vedrà sfidarsi due squadre che cercano punti per motivi diversi: l’Hellas per salvarsi, il Toro per sistemarsi.

Dove vedere Verona-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 14esimo posto con 34 punti, l’Hellas Verona conta quattro lunghezze sulla zona calda e, sebbene nulla sia deciso, è molto più vicina alla salvezza di quanto pensi. Al decimo posto con 47 punti c’è il Torino, squadra che si è accontentata senza provare a prendersi uno spicchio di Europa. Scopriamo allora dove poter vedere Verona-Torino, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è guadagnata un posto rilevante all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due soluzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Basteranno poche operazioni per poi cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi è diversa. Per ciò che concerne la Serie A, sono garantite tre gare per ogni giornata, mentre il campionato femminile può vantare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono le sfide dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Tennis, NBA, Golf, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorrerà soltanto qualche passaggio prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, si passa allo snodo principale: Verona-Torino sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 12 Maggio alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Ricordiamo di munirsi di una VPN mentre si viaggia su internet.

Pronti alla sfida? Accomodatevi sul divano e scegliete se gustarvi il match alla tv oppure tramite un qualsiasi dispositivo.

Verona-Torino, probabili formazioni

Motivazioni differenti e situazioni opposte, i padroni di casa devono salvarsi, gli ospiti occupano la zona grigia.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Centonze, Coppola, Magnani, Cabal, Duda, Serdar, Suslov, Noslin, Lazovic, Bonazzoli.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda, Linetty; Zapata, Sanabria.

Come andrà la gara? Esprimete il vostro pronostico. Per rimanere costantemente aggiornati sulle notizie legati al mondo social e web, non dimenticate di seguire tuttotek.it.