The Game Awards 2023 | Monster Hunter: Wilds, ecco il trailer di annuncio

Le terre di Monster Hunter promettono di farsi sconfinate in Wilds, fresco di annuncio ai Game Awards: vi mostriamo il primo trailer

La ricchezza contenutistica degli ultimi Game Awards ci ha permesso di riscoprire IP già esistenti con The Casting of Frank Stone, ma “a volte ritornano” e il trailer di annuncio per Monster Hunter: Wilds ci ricorda che anche Capcom ha qualcosa da dire. Potrebbe trattarsi a questo punto del titolo con cui il publisher contava di far scalpore nell’anno a venire, se non fosse che il periodo di uscita previsto è il 2025 (su PC, Xbox Series X, PS5 ed Xbox Series S) avvalorando l’ipotesi di Dusk Golem. Ad ogni modo, la prossima estate avremo più dettagli. Già da ora possiamo però notare meccaniche inedite, a discapito delle cavalcature analoghe a quanto visto in Rise. Non abbiamo però potuto scorgere nulla sul combattimento.

L’annuncio “mostruoso” del trailer di Monster Hunter: Wilds

Il destriero di Monster Hunter: Wilds è ottimo per saltare in giro, dunque, ma allo stesso modo il trailer di annuncio salta quei dettagli salienti sul combat system in cui speravamo. Poco male, però, data la spettacolarità dei potenzialmente pericolosi effetti climatici. Tonanti saette a parte, il mondo di gioco sembra superare di parecchio il predecessore World, ma se si tratta di open-world (scusate l’involontario gioco di parole) resterà da vedere. Quel che è certo è che alla fine del video possiamo scorgere Rathalos, per chi l’ha amato e odiato nel corso della serie (e in Super Smash Bros. Ultimate come boss, visto che il picchiaduro promette novità a gennaio). Avremo più dettagli in merito più avanti, con l’arrivo della bella stagione.

