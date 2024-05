State of Play: Concord, primo trailer per il nuovo sparatutto di Firewalk Studios

Lo State of Play apre le danze col piombo: lo sparatutto Concord si rivela al pubblico con un primo scoppiettante trailer di presentazione

A fare da apripista allo State of Play di stanotte è stato Concord, il nuovo sparatutto multiplayer targato Firewalk Studios, svelato con un trailer massiccio. Diversi personaggi si ritrovano in uno scontro a fuoco nel bel mezzo di Crateropoli, una delle tante location nell’eponima galassia. Nel gioco prenderemo le redini dei Freegunner nella gang di Northstar in scontri a squadre da cinque. Tra i personaggi troviamo Vale, cecchino dotato di mine; Haymar, in grado di accecare i bersagli e scagliare proiettili infuocati con una balestra; infine Star Child, “il grosso” del gruppo. Al di fuori del quadretto in stile Guardiani della Galassia, trovano posto anche i vari Free Agents da selezionare.

Il trailer di Concord, apripista dello State of Play

Al di là degli eroi cosmici Marvel, la principale musa di Firewalk Studios per Concord sono i titoli strategici e i picchiaduro, mentre il gameplay che lo State of Play ci lascia intuire dal trailer verte su personaggi “asimmetrici” con cui improvvisare. Tra gli altri dettagli ci sono le scorte con cui creare barricate, curare i compagni e in generale assistere gli altri membri del team al di là di accaparrarsi le eliminazioni. Ogni settimana ci aspetteranno siparietti come quello che avete visto qui sopra, per dare spazio al variopinto cast e, in generale, accrescere l’universo narrativo. Il gioco esce il 23 agosto su PS5 e PC, con una beta pre-lancio prevista a luglio. I preordini inizieranno il 6 giugno, con tanto di elementi estetici ed accesso alla beta per altri quattro amici.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei molti annunci di stanotte?