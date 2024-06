Nuove cuffie LG TONE Free T90S: audio di qualità superiore e funzioni intelligenti

LG Electronics amplia la sua linea di cuffie TONE Free con il nuovo modello T90S, disponibile in Italia

Queste cuffie sono progettate per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale in ogni momento grazie all’uso di grafene puro, alla vestibilità eccellente e alle funzioni intelligenti.

Ascolto perfetto grazie a Dolby Atmos e Meridian Audio

Come il modello precedente, le cuffie LG T90S sono dotate di Dolby Atmos e introducono la tecnologia Dolby Head Tracking fino a 24 bit/96 kHz, che adatta l’audio ai movimenti della testa, offrendo una qualità audio di livello studio. Questo rende l’audio perfetto per musica, film e videogiochi.

La collaborazione di LG con Meridian Audio ha portato vantaggi significativi: la tecnologia Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) offre una scena sonora ricca e naturale con un punto centrale chiaro, simile a un sistema stereo. La tecnologia Perfect Balance di Meridian garantisce un bilanciamento dei toni costante anche a volumi alti.

Le cuffie LG T90S utilizzano grafene puro per i driver, riducendo le vibrazioni e migliorando i bassi e le frequenze medie e alte. La leggerezza del grafene assicura una vestibilità comoda anche per lunghi periodi di utilizzo. Inoltre, il design ergonomico, sviluppato con il POSTECH Ergonomic Design Technology Lab della Corea del Sud, si adatta perfettamente all’orecchio.

La tecnologia UVnano, che elimina il 99,9% dei batteri, è presente anche nel modello T90S. La tecnologia Adaptive Noise Cancellation (ANC) adatta il funzionamento delle cuffie in base al rumore circostante in tempo reale. Il design ergonomico contribuisce ulteriormente a ridurre il rumore, migliorando l’efficacia dell’ANC. Le cuffie sono dotate di un sistema a tre microfoni e la Voice Pickup Unit (VPU) per monitorare il rumore di fondo e migliorare la qualità delle chiamate. Le T90S supportano i codec Bluetooth AAC e SBC, compatibili con dispositivi Apple e Android, oltre al codec aptX Adaptive. L’app LG TONE Free permette di sincronizzare fino a 5 dispositivi esterni.

Le cuffie supportano anche il multi-point, consentendo di connettersi contemporaneamente a due dispositivi. La funzione Plug & Wireless permette di utilizzare la custodia di ricarica come trasmettitore Bluetooth, arricchita di una funzione voice chat ideale per le chiamate o conversazioni online. Sono inclusi cavi da USB-C ad AUX e da USB-C a USB-C per connettere la custodia a dispositivi privi di Bluetooth.

Le nuove LG TONE Free T90S, disponibili in bianco o nero, sono ora acquistabili su LG Online Shop a un prezzo di 229 euro.

