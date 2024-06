Realme C63: il medio gamma debutta in Indonesia

Realme C63 sbarca in Indonesia, ecco le caratteristiche dello smartphone di fascia media: display 90Hz e fotocamera principale 50MP

Realme ha svelato ufficialmente il C63 in Indonesia, anticipando il suo lancio previsto per il 5 giugno anche in Malesia. Questo smartphone di fascia media punta a conquistare gli utenti con un mix di caratteristiche interessanti a un prezzo competitivo.

Realme C63: display immersivo e tecnologia all’avanguardia

Realme C63 offre un ampio display LCD HD+ da 6,74 pollici con refresh rate a 90Hz per una navigazione incredibilmente fluida. La luminosità massima di 560 nit e il sensore di luce AI dual-light garantiscono una visione ottimale in qualsiasi condizione di luce. Realme sottolinea inoltre la presenza di funzionalità innovative come Mini Capsule, Rainwater Smart Touch e gesti aerei per rispondere alle chiamate, silenziare le telefonate in arrivo e navigare tra i video stream, il tutto con un semplice movimento della mano.

Fotocamera versatile e design ricercato

Sul retro, il C63 sfoggia un design che richiama vagamente gli iPhone di fascia alta. La cover posteriore è disponibile in due varianti: verde giada e blu vegana (quest’ultima con un peso di soli 2 grammi superiore). Il modulo fotografico posteriore ospita un flash e due fotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 50MP.

Realme C63: autonomia e connettività al top

Realme C63 non teme le sfide in fatto di autonomia. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 45W, permettendoti di tornare operativo in pochissimo tempo. Lo smartphone vanta inoltre la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua, la tecnologia NFC 360° per pagamenti contactless, uno slot dedicato per schede microSD e un classico jack da 3.5mm per le cuffie. Realme C63 integra anche un lettore di impronte digitali laterale e un tasto “Dinamico” che potrebbe riservare interessanti funzioni.

Prezzi e disponibilità

Realme C63 è disponibile in Indonesia nelle configurazioni 6GB/128GB e 8GB/128GB, rispettivamente a 1.999.000 rupie indonesiane (circa 125€) e 2.299.000 rupie indonesiane (circa 140€). Le vendite inizieranno il 5 giugno in Indonesia. Non si hanno ancora notizie ufficiali sull’arrivo in Italia, ma è lecito aspettarsi un prezzo simile e una data di lancio ravvicinata.

Che ne pensate del nuovo smartphone Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo a restare connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!