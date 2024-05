The Winx Club, una nuova serie tv in arrivo su Netflix nel 2025

Il Winx Club, il celebre franchise che ha incantato una generazione, sta per fare il suo trionfale ritorno su Netflix con una nuova serie animata in uscita nel 2025

Il Winx Club torna su Netflix nel 2025. Lo show arriverà insieme a una nuova linea di giocattoli inediti dai partner Playmates Toys e Giochi Preziosi. La nuova serie promette di essere un intero nuovo show, così si legge nel comunicato stampa di Rainbow. Insomma un omaggio al passato ma con uno sguardo rivolto al futuro, combinando la magia che ha sempre caratterizzato il Winx Club e con un’estetica visiva completamente rinnovata.

La collaborazione tra Rainbow Studios e Netflix si preannuncia come una sinergia perfetta per portare le avventure di Bloom e delle sue amiche nelle case di vecchi e nuovi ammiratori. La serie, che vedrà la luce nel 2025, non sarà solo un ritorno alle origini ma anche un passo avanti nell’evoluzione del racconto animato.

Winx Club: un nuovo arrivo su Netflix nel 2025

Iginio Straffi, presidente di Rainbow e creatore del Winx Club, esprime il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando la forza del ritorno delle Winx e la gratitudine per la collaborazione con Netflix, che considera il partner ideale per raggiungere un pubblico globale.

Le Winx stanno tornando più forti che mai, e sono grato di collaborare ancora una volta con Netflix, il partner ideale per portare qualsiasi IP al pubblico globale. È emozionante lavorare con i nostri amici e partner di lunga data Giochi Preziosi e Playmates, e creare i migliori giocattoli Winx di sempre per tutti i nostri fan. Sono anche molto entusiasta che la collaborazione con questi stimati partner garantirà un futuro luminoso per un potente ritorno delle Winx sia sullo schermo che nel commercio al dettaglio.

Per quanto riguarda la storia, Rainbow anticipa che riscopriremo il viaggio di Bloom, una ragazza adolescente della Terra che scopre di essere una fata con poteri straordinari. Mentre è iscritta al College Alfea per Fate, Bloom formerà il Winx Club con le sue nuove amiche, intraprendendo avventure fatate attraverso dimensioni magiche.

