Just Cause, il film dal videogioco ha trovato un regista

Angel Manuel Soto, regista di Blue Beetle, dirigerà l’adattamento cinematografico della saga videoludica Just Cause di Square Enix e Avalanche Studios

Fino a oggi la saga videoludica action di Just Cause, creata dagli Avalanche Studios per la Square Enix cont quattro capitoli. A quanto pare la Universal si sta muovendo seriamente per la realizzazione di un film basato sulle gesta di Rico Rodriguez, operativo di una misteriosa Agenzia, a caccia di dittatori in videogiochi dal grande respiro open world. Il regista designato per la versione cinematografica delle sue gesta è Ángel Manuel Soto, che ha da poco diretto il cinecomic Blue Beetle per la Warner Bros Discovery.

Il regista di Blue Beetle dirige il film di Just Cause per la Universal

Sarà Ángel Manuel Soto, reduce dal fiasco di Blue Beetle per il DC Extended Universe della Warner Bros, a occuparsi per la Universal del film basato su Just Cause. I videogiochi action open world degli svedesi Avalanche Studios, pubblicati dalla Square Enix, vedono un agente operativo di nome Rico Rodriguez muoversi in posti infestati da pericolosi dittatori, arrivando fino in cima alla piramide per eliminarli. C’è tanta azione nella saga, che si articola tra sparatorie in terza persona e guida spericolata di veicoli assortiti, tra terra e aria, in prove esagerate e autoironiche, sberleffo alle leggi fisiche come non osano fare nemmeno i Fast & Furious.

Just Cause uscì nel 2006, ambientato a San Esperito, seguito da Just Cause 2 nelle isole indonesiane di Panau, Just Cause 3 nell’arcipelago mediterraneo delle Medici e Just Cause 4 nella sudamericana nazione di Solís, con un quinto capitolo promesso ma mai realizzato dalla Square Enix. A coprodurre ci sarà anche David Leitch, da poco autore di The Fall Guy, ex-stuntman che ha votato la sua carriera a celebrare il cinema d’azione dei combattimenti e delle sequenze più coreografiche, a partire dal suo esordio alla regia col primo John Wick. La Universal chiaramente spera di continuare la sequenza felice di adattamenti videoludici, dopo il trionfo di Super Mario Bros e Five Night at Freddy’s.

