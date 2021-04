Star Wars Knights of the Old Republic: remake in arrivo?

Buone notizie per tutti gli amanti dei giochi basati sull’universo di Guerre Stellari, pare infatti che ci sarà un remake di Star Wars: Knights of the Old Republic

Un remake, quello di Star Wars: Knights of the Old Republic, molto atteso dai tanti fan del genere che oggi possono finalmente stare un po’ più tranquilli mentre preparano la loro spada laser. Ma andiamo a capire un po’ meglio di che cosa si tratta esattamente.

Star Wars Knights of the Old Republic: il remake sarà firmato da Aspyr Media

Sarà dunque lo studio statunitense Aspyr Media (possiamo ricordarlo per i porting di Call of Duty, Civilization, The Sims, Turok, Neverwinter Nights e tanti altri ancora appartenenti anche al vasto universo di Guerre Stellari) a curare il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic.

Il reporter di Bloomberg, tale Jason Schreier, è stato dunque tra i primi a confermare la notizia aggiungendo che non sarà una semplice edizione remaster, ma bensì un remake vero e proprio. Anche se tutti i porting di Aspyr Media non siano stati esattamente un grandissimo successo, già solo la notizia fa ben sperare in attesa di un annuncio ufficiale vero e proprio.

In questo clima di leak e di notizie ancora da confermare, va poi ricordato che, per il momento, la BioWare non sembra essere ancora stata coinvolta nel progetto del famoso titolo, ma diamo tempo al tempo.

Dunque, in attesa di scoprire quando arriverà ufficialmente questa edizione e su che piattaforme, vi ricordiamo che, cliccando qui, potrete ritrovare altri titoli simili al miglior prezzo possibile.