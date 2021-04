Dati di vendita britannici, risultati per i videogiochi fino al 18/04/2021

FIFA 21 torna in testa, e Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima tornano in top 10: ecco gli ultimi dati di vendita britannici per i videogiochi

Gli ultimi dati di vendita per i videogiochi dal suolo britannico sono arrivati con due giorni di ritardo rispetto a quanto ci aspettavamo, ma ora possiamo finalmente dedicarci ai campioni di vendite. Partiamo da chi ha risalito la cascata: FIFA 21, che riesce a spodestare il precedente numero uno grazie a una risalita del 2%. Animal Crossing: New Horizons, dal canto suo, ha dovuto invece accontentarsi con un secondo posto dopo una settimana in cima, con un calo del 17% alle casse del Regno Unito (ricordiamo che qui si parla solo del formato fisico). Ciononostante, Nintendo Switch continua ad essere una presenza fissa.

I dati di vendita per i videogiochi del 18/04/21

Proseguiamo infatti con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, che sale di una posizione e si ritrova terzo. Al suo posto abbiamo Mario Kart 8 Deluxe, mentre l’edizione Switch di Minecraft rimane saldamente ancorata alla quinta posizione. Monster Hunter Rise si accontenta del terzo posto. Nonostante l’assenza di new entry, abbiamo dei recuperi di nota da segnalare grazie ad alcune promozioni. Cyberpunk 2077 è salito del 264%, tornando in top 40 al nono posto; la versione PS4 è in testa con il 57%, mentre Xbox One segue con un 43%. Ghost of Tsushima rientra all’undicesimo posto con un salto del 534%. Potete fare mente locale con la nostra tabella.

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizione per la settimana appena conclusa Titolo interessato 2 1 FIFA 21 1 2 Animal Crossing: New Horizons 4 3 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 3 4 Mario Kart 8 Deluxe 5 5 Minecraft (formato Nintendo Switch) 7 6 Grand Theft Auto V 6 7 Monster Hunter Rise 10 8 Assassin’s Creed Valhalla Fuori classifica 9 Cyberpunk 2077 8 10 Call of Duty: Black Ops Cold War

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?