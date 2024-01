Mario vs Donkey Kong: ecco il nuovo trailer per il remake

“It’s on like Donkey Kong”: il remake dell’avventura di Mario di vent’anni fa riceve un trailer tanto nuovo quanto I contenuti introdotti

In un periodo di remaster temporalmente privi di ragion d’essere, lasciate fare a Nintendo per un remake degno di questo nome: a mesi dal suo annuncio, Mario vs Donkey Kong è tornato con un nuovo trailer. Nel video fanno capolino tutte le novità, tra cui oltre 130 livelli, nuovi mondi (tra cui un’ambientazione innevata, archetipo mai visto nell’originale del 2004) con annessi nemici e molto altro. Tornano naturalmente i livelli per esperti, in tandem con le inedite prove a tempo per sfidare il cronometro. Il gameplay resta, come su Game Boy Advance a suo tempo, una modernizzazione di Donkey Kong ‘94 per Game Boy. Tuttavia, i giocatori meno esperti potranno godere della Modalità Relax per concedersi qualche sbaglio in più.

Il nuovo trailer del remake di Mario vs Donkey Kong: mamma mia!

Al di là delle sorprese introdotte nel nuovo trailer, i giocatori che conosceranno Mario vs Donkey Kong tramite il remake si dovranno abituare a un gameplay meno “action” del solito. I salti del baffone sono infatti più “realistici” nell’essere limitati e soggetti a inerzia, dando le redini al level design e agli enigmi che propone. Mentre la ripartizione dei livelli resta la stessa, tra una fase in cui aprire la porta e una secondaria in cui trovare il Minimario (almeno nella prima metà del gioco, ma non vi diciamo altro!), il tutto sarà egualmente divisibile tra due giocatori grazie all’inedito co-op. Le variazioni sul tema includono i livelli in cui guidare i Minimario al traguardo prima di diventare veri e propri punti vita negli scontri con il gorillone. Il video di presentazione, intanto, sembra confermare che non avremo un Nintendo Direct a gennaio. Forse per par condicio verso Microsoft (e forse Sony), chi lo sa. Il gioco esce infatti il 16 febbraio, con preordini già disponibili.

