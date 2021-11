Oggi Sledgehammer Games e Activision hanno finalmente annunciato che il nuovo Call of Duty: Vanguard è finalmente disponibile in tutto il mondo

Quella di Call of Duty è stata da sempre una serie estremamente popolare, ma incredibilmente nell’ultimo anno è riuscita a riscuotere un successo ancora maggiore. Cold War, l’ultimo titolo sviluppato da Treyach e Raven Software, è disponibile ormai da quasi un anno e in questo periodo ha fatto divertire ogni giorno tantissimi giocatori.

Dopo tutto questo tempo però i fan degli FPS sono alla ricerca di una nuova esperienza e per fortuna non dovranno aspettare ancora molto. Oggi infatti è finalmente disponibile Vanguard, il nuovo capitolo di Call of Duty sviluppato da Sledgehammer Games.

Preparatevi a tornare in prima linea con Call of Duty: Vanguard!

Call of Duty: Vanguard è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e al lancio avrà ben tre modalità di gioco disponibili. La campagna vi permetterà di vivere una nuova storia originale in cui potrete assistere alla missione della Task Force 1, un’unità di soldati d’élite che purtroppo è stata catturata dai teschi.

In questo capitolo inoltre sarà disponibile anche la tanto amata modalità Zombi. Qui i giocatori avranno l’obiettivo di sopravvivere il più possibile ad ondate di non morti sempre più numerose e allo stesso tempo dovranno cercare di portare a termine diversi compiti. Infine, ovviamente non poteva mancare anche la classica modalità multiplayer che permetterà a tutti di divertirsi in accesi scontri competitivi online.

Call of Duty: Vanguard è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.