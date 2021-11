Honor X30 Max ed X30i: svelati ufficialmente

Honor ha recentemente annunciato per il mercato cinese i nuovi X30 Max e X30i, smartphone di fascia media che condividono un display imponente di tipo LCD ed il supporto alle reti 5G

L’azienda cinese ha svelato ufficialmente i nuovi Honor X30 Max ed Honor X30i, dispositivi equipaggiati con hardware prestante e schermi dalle generose dimensioni. Il primo modello monta probabilmente lo schermo più grande che si sia visto su uno smartphone, ovvero da 7,09″ con supporto all’HDR10 e risoluzione FHD+. Il suo cuore pulsante è il SoC MediaTek Dimensity 900 supportato da 8GB di memoria RAM. Il secondo device, invece, monta un pannello poco più “piccolo” da 6,7″ con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 90Hz. E’ equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity 810 accompagnato da 6GB o 8GB di memoria RAM. Vediamo più in dettaglio le restanti caratteristiche di questi 2 nuovi smartphone marchiati Honor.

Honor X30 Max: scheda tecnica

La dotazione completa di questo smartphone prevede:

Display: LCD da 7,09″ 2280×1080, 780nit, HDR10, TÜV Rheinland ;

; CPU: SoC MediaTek Dimensity 900 ;

; RAM: 8GB ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + sensore di profondità da 2MP ;

+ sensore di profondità da ; Fotocamera anteriore: 8MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou ;

; Batteria: 5000mAh ;

; Dimensioni: 174,37 x 84,91 x 8,3mm ;

; Peso: 228g ;

; Colori: nero, blu, gradiente ;

; OS: Android 11 con Magic UI 5.0 ;

; Prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: 323 euro ;

; Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: 363 euro

Honor X30 Max: analisi

Lo schermo LCD da 7,09″ FHD+ con supporto all’HDR10 permetteranno una piacevolissima fruizione di contenuti video viste le dimensioni e, soprattutto, un più agevole multitasking delle applicazioni. Saranno poi assicurate performance solidissime anche in ambito videoludico grazie al potente MediaTek Dimensity 900 coadiuvato dagli 8GB di memoria RAM. La memoria ROM sarà disponibile in 2 tagli: da 128GB o 256GB, quantità più che sufficiente per l’immagazzinamento di foto, video e l’installazione di App.

La qualità fotografica sarà, stando alla scheda tecnica, di alto livello grazie alla presenza di un sensore fotografico principale da 64MP. Il device supporta inoltre le reti di ultima generazione 5G per la massima velocità di navigazione ad internet e di download/upload di foto o video. Parlando di autonomia, infine, la batteria da 5000mAh dovrebbe rendere operativo questo smartphone per almeno 1 giorno e mezzo. A muovere il tutto troviamo Android 11 con interfaccia Magic UI 5.0.

Honor X30i: scheda tecnica

Sotto la scocca trovano posto:

Display: LCD da 6,7″ (2388×1080) e refresh rate a 90Hz ;

; CPU: SoC MediaTek Dimensity 810 ;

; RAM: 6GB/8GB ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 48MP + sensore di profondità da 2MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore di profondità da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 8MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou;

Batteria: 4000mAh con ricarica rapida 22,5W ;

con ricarica rapida ; Colori: nero, blu, oro rosa, argento ;

; OS: Android 11 con Magic UI 5.0 ;

; Prezzo versione 6GB RAM/128GB ROM: 188 euro ;

; Prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: 228 euro ;

; Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: 255 euro

Honor X30i: analisi

La dotazione hardware consente a questo terminale di offrire performance eccellenti in qualsiasi campo. Il processore Dimensity 810 di MediaTek insieme ai 6GB ed oltre di memoria RAM garantiscono una fluidità granitica sia con molti programmi aperti in background che durante l’esecuzione di applicazioni videoludiche di una certa complessità. A proposito di questi ultimi, l’enorme schermo LCD da 6,7″ FHD+ offre un valore aggiunto durante la loro fruizione dal momento che la sua frequenza di aggiornamento può spingersi fino a 90Hz.

Sotto il profilo della connettività c’è praticamente tutto, dal modem 5G per la più alta velocità di navigazione web, al jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie cablate. Riguardo il comparto fotografico, il sensore principale da 48MP regalerà scatti di buon livello, soprattutto in condizioni di buona luminosità ambientale. La batteria da 4000mAh supporta la ricarica rapida a 22,5W e potenzialmente dovrebbe garantire 1 giorno intero di autonomia. Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione Magic UI 5.0.

Cosa ne pensate di questi 2 nuovi smartphone Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.