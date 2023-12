Capodanno e videogiochi: la top 5 del nuovo anno nel mondo videoludico

Addio, 2023: per festeggiare il capodanno abbiamo radunato i migliori San Silvestro dei videogiochi nella nostra ultima top 5 prima del 2024

Ineluttabile come il destino stesso, il Capodanno è alle porte ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare una top 5 ai festeggiamenti più significativi dei videogiochi. Dopo la classifica di Natale, un piccolo “sequel” ve lo dovevamo; con i bagordi che farete stasera, però, abbiamo anche preferito non tirarla troppo per le lunghe. Non ci siamo nemmeno imposti chissà quali regole; semplicemente un solo gioco per serie (perché ce n’è una che avrebbe altrimenti dominato la classifica), e la rilevanza del 31 dicembre nell’evento, sia esso un punto della trama, un elemento di background o proprio il countdown di fine anno rappresentato in-game. E con la schermata del titolo di Christmas NiGHTS come menzione d’onore per il gioco di SEGA, cominciamo subito.

Numero 5: Il freddo cuore di Gotham | Capodanno e videogiochi: la nostra top 5

Partiamo subito salvandoci in calcio d’angolo con l’ultimo posto in top 5, perché tra i videogiochi scelti questo titolo accarezza il concetto del Capodanno in modo un po’ più marginale concedendoci però di recuperare sulla precedente classifica. In molti vi sarete chiesti perché non includere la Gotham City di Rocksteady Studios, specie con Suicide Squad: Kill the Justice League all’orizzonte (sì, siamo stati subdoli nel rifarci alle prossime uscite, stavolta). La posizione di Batman: Arkham Origins abbiamo preferito tenerla da parte per questo articolo, visto che il DLC Cold, Cold Heart mette sotto i riflettori Mr. Freeze per un ultimo dell’anno da brividi. Ci voleva davvero un cuore di ghiaccio per escludere il prequel dalla classifica!

Numero 4: Quarto posto ed ultimo quarto d’ora | Capodanno e videogiochi: la nostra top 5

Ci scusiamo con i lettori asiatici di seconda, terza o quarta generazione, che staranno probabilmente toccando ferro solo a leggere il titolo di questa sezione. Ironia vuole che sia un gioco giapponese ad aggiudicarsi la quarta posizione, e per giunta con il quarto capitolo! Parliamo di R4: Ridge Racer Type 4, nello specifico la gara nota come Real Racing Roots ’99. Torniamo indietro di ventitré anni con il saluto al nuovo millennio, grazie ad una sfida ambientata letteralmente nell’ultimo quarto d’ora del precedente. Una volta raggiunto il traguardo, infatti, il display sull’arcata recita “Happy New Year!”, dando un duplice significato allo spettacolo pirotecnico nel cielo notturno. Adorabile!

Numero 3: Draghi si nasce | Capodanno e videogiochi: la nostra top 5

Ve l’avevamo detto che saremmo stati un po’ sornioni, e siamo di parola. Riallacciandoci all’uscita ormai imminente di Like a Dragon: Infinite Wealth, torniamo un po’ alle origini di Ichiban Kasuga. Letteralmente. Il primo capitolo di Yakuza: Like a Dragon, a sua volta il settimo episodio della serie “malavitosa” di SEGA, tratta della nascita del personaggio nel mondo di gioco. Non vogliamo dirvi di più per non rovinarvi un interessantissimo retroscena nella tormentata vita di Ichiban, ma vi basti sapere che per lui Capodanno e compleanno non hanno in comune solo iniziale e suffisso: la sua vita è iniziata proprio “col botto”… lo stesso con cui la serie ha abbandonato il titolo “Yakuza”, con buona pace del publisher.

Numero 2: “Dieci, nove, otto, sette, sei… cinque!” | Capodanno e videogiochi: la nostra top 5

Parlando dello stesso publisher e di serie che avranno nuovi titoli con l’arrivo del nuovo anno, avete presente che sta per arrivare anche Persona 3 Reload, vero? Perché noi, rimuginando sulla serie e sul suo impatto culturale, abbiamo rimembrato un momento particolare nella storia di Persona 5. I Ladri Fantasma, in questa particolare occasione, seguono il conto alla rovescia stesso dalla stazione di Shibuya. A mancare all’appello sono giusto Joker e Morgana… ma perché? Anche qui, non ci è concesso fare spoiler. Se volete una spiegazione… uhh… sì, facciamo finta che è in questo momento che si sono uniti a Super Smash Bros. Ultimate. Certo! Il motivo è quello. Assolutamente. Circolare!

Numero 1: Buon anno!

Abbiamo pensato a chi altri piazzare in cima per la top 5 di Capodanno, ma tra i videogiochi in cui è effettivamente possibile festeggiarlo è spiccato solo uno. Avremmo incluso World of Warcraft, se solo non fosse che in quel gioco ci si può beccare del PvP. Non fraintendeteci: le risse all’ultimo dell’anno possono benissimo capitare pure nel mondo reale, specie alzando il gomito. Noi però abbiamo preferito il semplice candore di Animal Crossing: New Horizons e la possibilità di aspettare il nuovo anno in compagnia dei nostri buffi concittadini. Scambiarsi gli auguri, ridere insieme e, soprattutto, barare con l’orologio interno della console per rivivere il magico momento più avanti per non perdervelo nel mondo reale. Giusto?

