Super Smash Bros Ultimate: guida ad arene e scenari (parte 12)

La guida extra agli scenari è al capolinea: ecco cosa dovete sapere delle sei arene del secondo Fighters Pass di Super Smash Bros. Ultimate

E alla fine è giunto anche il momento di salutarci: le arene che vedrete in questa puntata sono anche gli ultimi scenari della guida a Super Smash Bros. Ultimate. Nelle puntate numero 16 e numero 17 del progetto originale troverete i personaggi che accompagnano i vari scenari, con i relativi prezzi. Sappiate infatti che i livelli inclusi con il gioco si sono conclusi la volta scorsa: oggi abbiamo meno location di cui parlare, in quanto andremo a sviscerare il Fighters Pass Vol. 2. Come ultima appendice (ma non necessariamente ultima guida dedicata al gioco), infine, parleremo dei salti brevi.

Preambolo dell’appendice

Ecco cosa aspettarvi dalla guida alle arene e agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate. In ciascuno di questi dodici appuntamenti, vi parleremo di ogni scenario, delle sue origini, chi sono i lottatori che giocano in casa e, nel caso dei DLC, anche la disponibilità. Nessuno scenario, salvo i già citati contenuti scaricabili, necessita di essere sbloccato: è tutto disponibile già da inizio gioco. Ironicamente, potreste aver bisogno di sbloccare i personaggi storicamente associati a certi livelli, ma c’è una guida anche per questo. Inoltre, come per i lottatori, anche qui le immagini precedono la loro rispettiva sezione. Pronti?

Stadio Boing – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

La prima delle arene incluse con il secondo Fighters Pass è anche l’ultimo degli scenari di prime parti che vedremo nella guida extra di Super Smash Bros. Ultimate. Ciononostante, contrariamente agli sbuffi collettivi suscitati da Byleth, come personaggio first-party Min Min ha la sua schiera di fan e lo Stadio Boing incluso con lei rimane spartano ma divertente. La piattaforma principale vanta due molle ai lati, che però si attivano solo occasionalmente. In cima allo scenario si trovano anche due archi, che possono interrompere i lanci verso l’alto. In quanto alla piattaforma attraversabile al centro dell’arena, la rivedremo solo con la spettacolare conclusione di questo DLC.

Origine: ARMS

ARMS Stage rappresentativo di: Min Min, Lottatore Mii (con costumi ARMS)

Min Min, Lottatore Mii (con costumi ARMS) Storia: In realtà, lo Stadio Boing nel gioco di origine è lo scenario del personaggio che fa da volto vero e proprio ad ARMS, ovvero Spring Man (in inglese, l’arena si chiama Spring Stadium). Dal momento che Spring Man è già un assistente nel gioco, Sakurai e il suo team hanno optato per lo Stadio Boing al posto della Grande Scodella (in inglese Ramen Bowl). I droni che portano i vari (ed eventuali) strumenti in campo comparivano anche nel gioco originale, dove potevano curare il giocatore che ne faceva uso o ferire gli avversari.

Mondo di Minecraft – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Steve ed Alex portano con sé una finestra sul loro intero mondo, semplicemente definito Mondo di Minecraft. Come nel gioco originale, molti degli elementi presenti sulla piattaforma solida si possono distruggere, senza però mai potersi spingere nel sottosuolo. Quando tutto viene distrutto, al di là della presenza di una piattaforma fluttuante, l’arena rimane strutturalmente identica a Destinazione Finale. Il bioma in cui si giocherà (tra pianure, foreste di betulle, savane, taighe, tundre nevose e rupi marittime) è casuale, a meno che non si tenga premuto un tasto specifico quando lo si sceglie. Rispettivamente, i tasti sono: L (pianura), L+R (foresta di betulle), L+↑ (savana), L+→ (taiga), L+↓ (tundra nevosa) e L+← (rupi marittime).

Origine: Minecraft

Minecraft Stage rappresentativo di: Steve/Alex/Zombi/Enderman

Steve/Alex/Zombi/Enderman Storia: Minecraft è sopravvivenza pura. Il mondo è fatto di blocchi, e scavando (mine) si ottengono materiali per la creazione (craft) di oggetti, armi, corazze, pareti e così via. Sebbene il mondo di gioco sia personalizzabile, occorre prima farsi le ossa durante l’intransigente ciclo giorno/notte. Quando cala il sole, infatti, i mostri abbondano. Una curiosità: lo stage è stato concepito con la meccanica di scavo di Steve in mente, e ciò ha portato Sakurai a rimettere mano a tutte le altre arene che abbiamo descritto finora. Riprodurre su schermo i vari blocchi può essere talmente gravoso per la console da rendere necessario uno sfondo statico (come potreste aver notato). Non solo: le case esplosive possono mettere in ginocchio anche i computer migliori, motivo per il quale la Smash finale di Steve (che consiste in questo) è perlopiù un filmato già registrato!

Caverna a Nord – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Con un layout che consiste in una piattaforma solida e due attraversabili sui bordi, pensereste che l’arena inclusa con Sephiroth sia proponibile nel competitivo. E invece no. A causa di un sfondo “troppo distraente”, Caverna a Nord è bandita dai tornei. Purtroppo così va la vita.

Origine: Final Fantasy VII

Final Fantasy VII Stage rappresentativo di: Cloud, Sephiroth

Cloud, Sephiroth Storia: Lo “sfondo distraente” riprende, senza fare nomi o altro, l’intero ultimo dungeon (meglio noto con il nome inglese dal gioco originale, Northern Cave). La versione più breve è questa: il supersoldato Sephiroth, impazzito prima degli eventi del gioco, si è convinto di dover causare la distruzione del pianeta Gaia con un colossale meteorite a causa del piano di JENOVA, creatura aliena i cui geni sono finiti nel corpo del terrorista. Cloud e compagnia hanno altri piani, e prima di finire… una piccola chicca. Nell’immagine che abbiamo usato per rappresentare Sephiroth nella puntata 16 della guida, se così si può dire, Aerith ha invocato il flusso vitale del pianeta per fermare la Meteora. Il risultato dei suoi sforzi è parte del gioco di luci presente sullo sfondo prima che il loop ricominci.

Mare di nuvole di Alrest – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Contrariamente al colossale agglomerato di piattaforme che è la Piana di Gaur, Xenoblade Chronicles 2 è stato rappresentato con un level design più contenuto. Pyra e Mythra portano con sé il Mare di nuvole di Alrest, ovvero la schiena di Azurda (o “nonnetto”, come lo chiama Rex), che commenterà l’andamento dello scontro. Di tanto in tanto la colossale creatura guarderà altrove, trasformando il proprio collo in una potenziale trappola per i giocatori meno attenti. Per il resto, non c’è granché da aggiungere. Solo una piattaforma fluttuante nella metà sinistra dello scenario, e una leggera pendenza fino al collo di Azurda.

Origine: Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2 Stage rappresentativo di: Pyra e Mythra, Shulk (contando il DLC di Xenoblade Chronicles 2), Spadaccino Mii (costume di Rex incluso con il primo Fighters Pass)

Pyra e Mythra, Shulk (contando il DLC di Xenoblade Chronicles 2), Spadaccino Mii (costume di Rex incluso con il primo Fighters Pass) Storia: Rex vive sulla schiena di Azurda a inizio gioco, ma durante gli eventi di Xenoblade Chronicles 2 il titano viene meno prima dell’incontro tra il protagonista e Pyra. A fine gioco Azurda si rigenera, ma senza la casa di Rex sulla sua schiena. I vari cameo nello scenario sono comprimari conosciuti da Rex nel corso del gioco.

Mishima Dojo – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Incluso con Kazuya Mishima c’è anche il dojo del suo “amatissimo” padre Heihachi. Rispetto allo Stadio di King of Fighters, il Mishima Dojo offre un’alternativa più… diciamo casereccia. Trattasi di una piattaforma principale molto vicina ai confini esterni, dotata di muri e soffitto da distruggere per infliggere un KO. Ogniqualvolta questo succede (il KO, s’intende; non la ristrutturazione della casa) Heihachi, seduto sullo sfondo, si alza in piedi per mettersi in posa. La struttura si ripara da sola dopo qualche tempo.

Origine: Tekken 7

Tekken 7 Stage rappresentativo di: Kazuya, Lottatore Mii (costume di Heihachi)

Kazuya, Lottatore Mii (costume di Heihachi) Storia: Il tempio, compresa la statua di Acala sullo sfondo, riprende fedelmente la sua controparte di Tekken 7… demolizioni a parte. Curiosamente, la versione invecchiata di Heihachi coesiste con la sua controparte più giovane grazie ad un costume Mii. Masahiro Sakurai ha scelto Kazuya per evitare le due alternative più facili (il padre Heihachi è un prezzemolino in quanto già comparso anche in PlayStation All-Stars Battle Royale, mentre il figlio Jin ormai è il volto del franchise). Gli ideogrammi sullo sfondo sono i nomi di Heihachi e della defunta moglie Kazumi, madre di Kazuya.

La Fortezza Oscura – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Avete presente quanto abbiamo detto sullo Stadio Boing? Perché la descrizione del suo layout vale anche per la Fortezza Oscura, inclusa con Sora. Trattasi di una piattaforma solida accompagnata da una attraversabile al centro. Il layout rimane semplice anche quando lo sfondo passa dall’eponimo castello alle vetrate di Tuffo nel Cuore. Ironicamente, per quanto la community competitiva abbia accolto (in parte) molto freddamente il personaggio più votato nel Fighter Ballot, la sua arena è una autentica strizzata d’occhio al level design semplice che fa tanto furore nei tornei.

Origine: Kingdom Hearts (2002)

Kingdom Hearts (2002) Stage rappresentativo di: Sora (prevalentemente il primo costume)

Sora (prevalentemente il primo costume) Storia: Questa location, cronologicamente, è nata come Giardino Radioso e nel canone di Kingdom Hearts è qui che molte controparti dei personaggi presi da Final Fantasy vivevano un tempo. In seguito alla corruzione di Terra al termine di Kingdom Hearts: Birth By Sleep, il Maestro Xehanort, usandolo come fantoccio, ha eseguito esperimenti sul cuore umano che hanno portato ad una totale invasione da parte dei demoni Heartless. Durante gli eventi del primo Kingdom Hearts, la Fortezza Oscura (un tempo il castello di Ansem il Saggio) viene usata dalla strega Malefica per il suo piano originario. Malefica ha abbandonato il Dominio Incantato (mondo de La Bella Addormentata nel Bosco, 1959) proprio in seguito a un “consiglio” del Maestro Xehanort. La Fortezza Oscura viene riportata agli antichi fasti durante gli eventi di Kingdom Hearts II.

Dodicesimo e ultimo approfondimento in appendice: Salti brevi

Piano con i fazzoletti: potremmo anche ricrederci e dedicare un’ulteriore guida al gioco, ma dopo aver descritto oltre cento arene e scenari è il momento di chiudere i conti con Super Smash Bros. Ultimate. (Non temete, abbiamo altro in mente.) E quale modo migliore, se non un trucchetto per usare attacchi aerei in libertà? Avrete notato che saltare e utilizzare attacchi aerei mirati (ovvero leva analogica sinistra+A) è difficile quando ci sono personaggi come Luigi e Falco che saltano molto in alto. Tuttavia, è possibile utilizzare i tasti X o Y per saltare, anziché effettuare uno scatto verso l’alto con lo stick sinistro. Premendo i due tasti insieme, però, il risultato sarà un Salto breve: usatelo per mettere a frutto tutte quelle mosse che Masahiro Sakurai ha dimostrato con disinvoltura durante le sue presentazioni!

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è stata di aiuto? Avete scovato le varie easter egg e/o citazioni che abbiamo incluso nelle immagini? Vorreste espandere il tutto con una puntata extra per vedere altre tecniche? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.