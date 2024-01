Palworld: le migliori mod da poter scaricare

Per essere migliori, a volte basta una mod: abbiamo radunato le tre più promettenti fino ad ora, in quel delirio che è il mondo di Palworld

Ora che Palworld è in early access, pensereste che il team di sviluppo sia l’unico ad occuparsi dei ritocchi finali al titolo, ma questo non ha impedito ai fan più zelanti di dare vita alle più svariate mod ed è per questo che abbiamo qui radunato le migliori. Naturalmente questa mini-guida sarà destinata ad invecchiare molto male, considerando che il gioco è “uscito” da meno di una settimana. Eppure, c’è già parecchio di cui parlare e, perché no, anche ridere, volendo. Pertanto vi invitiamo ad allacciare le vostre cinture di sicurezza: le cose stanno per farsi un po’ più… pazzerelle del trailer che avete visto qui sotto.

Per il gusto di friggere l’hardware | Palworld: le migliori mod

Se avete letto il nostro precedente articolo sulle impostazioni migliori per Palworld, vi farà piacere sapere che c’è una mod appositamente concepita per incrementare ulteriormente le prestazioni. Vi presentiamo la Maximum Graphic Mod. Si tratta fondamentalmente di un file di configurazioni che mira a far… evolvere (non abbiamo resistito) la grafica del gioco. Il tutto si traduce in migliorie per le ombre, nuvole vere e proprie, una distanza visiva più alta e pure dei ritocchi all’ambient occlusion del titolo. Unica nota a margine, evitate di accampare pretese per il povero Steam Deck (come ricorderete dal sopracitato articolo).

“Sento già odor d’arrosto!” | Palworld: le migliori mod

Qualunque videogiocatore degno di definirsi un veterano avrà riconosciuto questo dialogo andando a memoria, ma per tutti gli altri si tratta di una citazione dal primissimo Spyro The Dragon. Ebbene sì, il draghetto “si unisce” al gioco sostituendosi a Foxparks, con tanto di struttura ossea creata ad hoc ed animazioni prese di peso da Spyro Reignited Trilogy. Il tutto, visto in azione, sembra davvero incredibile… e ci riporta alla mente i bei tempi andati, in cui per giocare con lui occorreva barricarsi in casa o crogiolarsi nell’illusione che il proprio Dragonite si chiamasse proprio Spyro. Troppo autobiografico, dite? Meglio andare avanti…

Occasioni da prendere al volo | Palworld: le migliori mod

Parlando di creature alate, non è una gran rottura di scatole dover atterrare di tanto in tanto quando si spicca il volo? Se la pensate così, potreste pensare di ritoccare il gioco in modo tale da rimuovere i costi di stamina durante il movimento aereo. Per quelli tra voi che vogliono sfruttare Nitewing fino ai confini di Palpagos, è questa la mod che fa al caso vostro. Aggiungiamo, in appendice, che UEVR di Praydog è supportato dal gioco. Per i profani, ciò si traduce nella possibilità di giocare a Palworld in realtà virtuale. Se avete sempre sognato di guardare con i vostri stessi occhi un mondo di mostriciattoli dall’alto in tempo reale (e l’introduzione di Rubino Omega/Zaffiro Alpha non vi bastava), questo risponde al vostro altamente specifico desiderio.

Non stiamo dimenticando niente?

Sì, naturalmente, lo sappiamo anche noi che nessun elenco delle migliori mod per Palworld è completo senza la possibilità di cambiare i modelli 3D dei Pal con i Pokémon stessi: i modder non hanno atteso neanche un giorno per mettersi all’opera. Il ghiaccio è sottile, in tal senso, e stando ad un aggiornamento in merito che manderemo in stampa a breve le cose per Pocketpair potrebbero pure complicarsi ulteriormente. A parte questo, però, vi rimandiamo alle nostre guide (con annessi possibili sbavature nei termini italiani) per cavalcare i Pal, per catturarli e, in generale, per trarne il massimo.

A parte questo, però, vi rimandiamo alle nostre guide (con annessi possibili sbavature nei termini italiani) per cavalcare i Pal, per catturarli e, in generale, per trarne il massimo.