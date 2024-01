Pomodoro San Marziano: gli scienziati dell’ENEA lo creano per gli astronauti

Il pomodoro spaziale “San Marziano” è l’innovazione italiana pensata per la dieta degli astronauti in grado di resistere alle radiazioni spaziali

Creato da ricercatori dell’ENEA, questo pomodoro nano è compatto, ricco di antocianine e ha dimostrato una notevole resistenza alle radiazioni spaziali. L’obiettivo principale è fornire agli astronauti un’alimentazione che possa contrastare gli effetti nocivi della microgravità e delle radiazioni spaziali durante le missioni prolungate nello spazio. Il termine “San Marziano” combina in modo giocoso il nome del famoso pomodoro San Marzano con l’aggettivo “marziano”. Questo innovativo ortaggio è stato sviluppato nell’ambito dei progetti Hortspace e BioxTreme, finanziati dall’Agenzia Spaziale Italia e condotti dall’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

La scienziata Silvia Massa parla del pomodoro San Marziano

La ricerca, iniziata nel 2014, ha esaminato come le piante alimentari possano crescere in ambienti extraterrestri, considerando la produttività, la qualità e l’influenza delle radiazioni spaziali sulla fisiologia delle piante. Il risultato è il San Marziano, un pomodoro compatto con un aumento di antocianine rispetto ai suoi omologhi terrestri, e con minime variazioni di crescita e fotosintesi. Le antocianine, pigmenti idrosolubili che conferiscono colori rosso, blu e viola a frutta, verdura e fiori, sono presenti in maggior quantità nel San Marziano. Silvia Massa, scienziata del Laboratorio ENEA di Biotecnologie, ha spiegato:

Ad oggi, gli esperimenti dalla NASA sulle piante al di fuori dell’ambiente terrestre hanno consentito valutazioni microbiologiche su specie edibili ma non studi sulle performance delle piante e degli alimenti derivati. Grazie al nostro modello realizzato in collaborazione con l’Università di Amsterdam – Swammerdam, siamo riusciti a ‘riaccendere’ nel pomodoro la biosintesi delle antocianine che è ‘dormiente’ nelle specie attualmente coltivate, ottenendo così il pomodoro biofortificato e, per la prima volta al mondo in modo così sistematico, abbiamo studiato gli effetti delle radiazioni ionizzanti durante l’intero ciclo vitale, oltre che sui principali indici del metabolismo primario e secondario.

Il pomodoro San Marziano promette di essere una componente salutare e resistente nelle future diete degli astronauti, magari perfetto per uno spaghetto al pomodoro sulla Luna. E ciò grazie al suo profilo nutrizionale e alla resistenza alle condizioni spaziali.

