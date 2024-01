Palworld: accuse di plagio nei confronti di Pokémon, Pocketpair risponde

Le accuse di plagio potrebbero avere del fondamento: dalla padella di Pokémon alla brace di Palworld, arriva la risposta di Pocketpair

Che il character designer di Game Freak, Ken Sugimori, avesse il pallino delle armi i fan di Pokémon lo sanno da sempre, ma forse nemmeno loro si aspettavano che Pocketpair, team di sviluppo dietro il successone Palworld, avrebbe fatto fronte ad accuse di plagio. Nella nostra prima guida al gioco abbiamo ironizzato un po’ sulla situazione, che è più grave del previsto se Takuro Mizobe ha chiesto, tra le “varie opinioni” sul gioco, di cessare con i “commenti abusivi e diffamatori contro i nostri artisti, in aggiunta a tweet comprensivi di minacce di morte.” E mentre prendiamo le distanze dalle molestie nei confronti degli artisti, i post come quello qui sotto stanno spuntando su Twitter come funghi.

since I’m bored as hell, I’m gonna be making a thread of this i think… Palworld design analysis trying to spot every pokemon they jumbled together pic.twitter.com/Ch9jcx5hCI — onion_mu (@onion_mu) January 18, 2024

Pokémon e Palworld: successo meritato di Pocketpair o puro plagio?

Un altro utente, Byo (qui sotto), ha incluso tra i suoi tweet numerosi video in cui traspare come Pocketpair si sia spinta dalla mera “ispirazione” dietro Palworld al vero e proprio plagio di assetti da Pokémon. Un senior character artist ha anonimamente commentato la cosa con la stampa di settore straniera. “Non è in alcun modo possibile ottenere le stesse proporzioni su più modelli 3D da un altro gioco ‘accidentalmente’ senza esportarli, o quantomeno senza ricalcarli meticolosamente. Potrei testimoniare in tribunale in fatto di esperto in materia.” La fonte ha in seguito citato come esempio il riciclo di alcuni design per i personaggi nei sequel e il duro lavoro che richiede. “Ho visto trenta diversi artisti cercare di creare lo stesso cavallo seguendo le medesime direttive senza che le proporzioni combaciassero mai.” L’avvocato di settore David Hansel ha definito una prova di plagio potenzialmente come “una pistola fumante” nelle mani di The Pokémon Company. Dimostrare la colpevolezza di Pocketpair, tuttavia, spetterebbe solo a Nintendo.

TFW you and your cousin have exactly the same proportions. #Palworld #Pokemon (Luxray model from SV) pic.twitter.com/1nyq7t1k0a — byo (@byofrog) January 21, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della situazione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.