C’è una mod dei Pokemon per Palworld

Palworld ora ha una mod dei Pokemon, creata dallo stesso creatore del gioco che si è fatto notare di recente per aver aggiunto dei personaggi Disney al videogioco picchiaduro Mortal Kombat, un modo bizzarro per arricchire un videogioco violento con personaggi dei film d’animazione per bambini

Palworld è un videogioco di sopravvivenza sparatutto e avventura, meglio conosciuto come “Pokemon con le armi“. Nel gioco si trovano dei mostriciattoli chiamati Pals, che ricordano molto i Pokemon (a proposito, ci sono aggiornamenti sulla nuova serie animata di Netflix). Lo sviluppatore del videogioco, però, ha insistito dicendo di non essersi ispirato ai Pokemon. Secondo le sue parole, infatti, il videogioco è più ispirato a titoli come Ark Survival Evolved e Valheim, ma questo ovviamente non ha fermato la gente che continuava a puntare il dito contro il gioco. Ora Palworld avrà la prima mod di Pokemon, per gentile concessione del creatore Toasted Shoes. Lo sviluppatore ha lasciato un teaser su X in cui mostra una clip dove vediamo il protagonista della serie animata originale, Ash Ketchum, nel mondo di gioco, insieme ad altri famosi Pokemon come Pikachu che rimpiazzano i Pals. Il primo boss da affrontare è Jessie del Team Rocket.

Palworld already has a Pokemon mod Full video on my YouTube tomorrow! pic.twitter.com/X1ohT6mJiT — Toasted (@ToastedShoes) January 22, 2024

La mod Pokemon in Palworld

Toasted Shoes è conosciuto sul web per aver creato delle mod accattivanti. La scorsa settimana, IGN ha mostrato le mod di Toasted su Mortal Kombat 1 inserendo dei personaggi della Pixar e della Dreamworks. Lo sviluppatore ha intenzione di rilasciare un video showcase di Palworld nella giornata di domani, 23 gennaio. Alcuni però si chiedono se la cosa durerà, visto che Nintendo e solita buttare giù le mod e i progetti dei fan. Finché avrà vita, questa mod di Palworld ci darà modo di capire come sarebbe un videogioco di Pokémon per adulti, un videogioco che non avremo mai, visto che Nintendo punta sempre al target dei bambini. Anche se le mod hanno iniziato ad uscire da poco, sul sito ufficiale di NexusMods ci sono già molte mod interessanti, tra cui la possibilità di aggiungere delle pallet stile Studio Ghibli al mondo di gioco.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere la mod dei Pokemon in Palworld? Ditec cosa ne pensate con un commento qui sotto. Restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo dei videogiochi e molto altro!