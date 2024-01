Palworld: il titolo è giocabile su Steam Deck, ma con le impostazioni giuste

È possibile “ammazzarli tutti” anche su Steam Deck, a patto che le impostazioni siano corrette: ecco le condizioni per un Palworld portatile

Ebbene sì, con l’early access su Steam è possibile “acchiapparli tutti” (con annessi abusi) anche in versione prêt-à-porter sul Deck di Valve, ma per farlo Palworld richiede delle impostazioni ad hoc. Il gioco è stato definito “giocabile” dal team di Gabe Newell, per i cui standard equivale a “funzionale, con previe ottimizzazioni”. Valve ci mette inoltre in guardia sul fatto che parte del testo in-game (per il quale alcune nostre traduzioni potrebbero essere incorrette, ndr) potrebbe essere troppo piccolo da leggere sullo schermo portatile, casomai servisse un’altra ragione per mettere mano ai settaggi prima di giocare. Se siete pronti ad armeggiare in tal senso, siamo qui per dirvi su quali parametri agire.

Le migliori impostazioni per Palworld su Steam Deck

Su Steam Deck, Palworld funziona esattamente come su PC: un gioco open world di sopravvivenza con armi da fuoco e orde di simil-Pokémon, tutti elementi che messi insieme necessitano delle giuste impostazioni. Tralasciando la navigazione a tratti difficoltosa dei menù e alcuni problemi di input lag, l’interfaccia è semplicemente concepita per ben altri schermi. Il gioco si aggira tra i 25 e i 35 frame al secondo, ma se volete performance più stabili seguite l’elenco qui sotto.

Vsync: disabilitato

disabilitato Motion Blur: disabilitato

disabilitato FPS massimi: 30

30 Anti-aliasing: TSR (oppure TAA)

TSR (oppure TAA) Distanza visiva: bassa

bassa Erba: media

media Ombre: medie

medie Qualità degli effetti: media

media Qualità delle texture: media

Impostare tutto su “basso” vi darà un range inconsistente tra i 40 e i 50 fotogrammi, ma il gioco non vale la candela. Il titolo di Pocketpair, al momento ancora nel limbo legale, è ancora lontano dall’essere “Verificato” per la piattaforma, ma per ora è decisamente giocabile.

Ora sta a voi dirci la vostra: come giocherete al titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.